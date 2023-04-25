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https://sputniknews.com.tr/20230425/prof-dr-naci-gorur-68-buyuklugunde-deprem-olacagina-yonelik-iddialara-yanit-verdi-1070189263.html
Prof. Dr. Naci Görür, 6.8 büyüklüğünde deprem olacağına yönelik iddialara yanıt verdi
Prof. Dr. Naci Görür, 6.8 büyüklüğünde deprem olacağına yönelik iddialara yanıt verdi
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Amerikalılar tarafından Malatya’da 6,8 deprem olacağına yönelik iddialarda bulunulmasına tepki gösterdi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
naci görür
deprem
malatya
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından “Amerikalılar Malatya'da 6.8 deprem olacak diyorlarmış” iddiasını dile getirdi.'Küçük-orta boyutlu depremler olabilir'İddialara yanıt da veren Görür, şunları aktardı:
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naci görür, deprem, malatya, amerika

Prof. Dr. Naci Görür, 6.8 büyüklüğünde deprem olacağına yönelik iddialara yanıt verdi

23:32 25.04.2023 (güncellendi: 23:33 25.04.2023)
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Amerikalılar tarafından Malatya’da 6,8 deprem olacağına yönelik iddialarda bulunulmasına tepki gösterdi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından “Amerikalılar Malatya'da 6.8 deprem olacak diyorlarmış” iddiasını dile getirdi.

'Küçük-orta boyutlu depremler olabilir'

İddialara yanıt da veren Görür, şunları aktardı:
“6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı (şekil). Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil.
Elazığ'dan Hatay'a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama DAF/ÖLÜ DENİZ hattı üzerinde artık uzun bir dönem büyük depremler olmaz. Sevgiyle (Şek: Hussein vd 2023)
Arkadaşlar, sorulan sorulardan anlıyorum, hepiniz sanki jeologmuşsunuz gibi, sanki jeolog olacakmışsınız gibi soruyor, tartışıyor ve konuşuyorsunuz. Doğal olarak da yanlışlıklar katlanıyor ve yayılıyor.
Daha önce de sizden rica ettim. Bu yaklaşımı bırakın. Yakınlarınızın, komşularınızın, hemşehrilerinizin deprem farkındalığını artırın. Deprem dirençli kentler için çalışın, talep edin. Bu yolla milletinize daha anlamlı hizmet edersiniz, sevgiyle.”
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