https://sputniknews.com.tr/20230425/polonya-ukraynadan-abye-tahil-ithalati-yil-sonuna-kadar-yasaklanmali-1070137398.html

Polonya: Ukrayna'dan AB'ye tahıl ithalatı yıl sonuna kadar yasaklanmalı

Polonya: Ukrayna'dan AB'ye tahıl ithalatı yıl sonuna kadar yasaklanmalı

Polonya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Robert Telus, Ukrayna tarım ürünlerinin Avrupa Birliği'ne (AB) ithalatı konusundaki yasağın yıl sonuna kadar uzatılması... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T01:08+0300

2023-04-25T01:08+0300

2023-04-25T01:08+0300

ukrayna krizi

ukrayna

polonya

tahıl

ithalat

avrupa birliği

yasak

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Polonya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Robert Telus, Bulgar, Romen, Slovak ve Macar mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından açıklama yaptı.Telus, "AB haziran ayına kadar yasak teklif etti. Biz buna kesinlikle katılmıyoruz. Bu çok kısa bir süre ve yıl sonuna kadar sürecek bir yasağa ihtiyacımız var. Daha uzun süre hareket etmek ve pazarımızı daha uzun süre korumak için bugün uygulamaya koyduğumuz mekanizmalara ihtiyacımız var" dedi.Bakan, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl bolluğundan ötürü zarara uğrayan beş ülkenin ortak tutumunu sunmak üzere AB Komisyonu'nun karşısına çıkacağını da sözlerine ekledi.Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Polonya, yerli çiftçilere mali tazminat ödenmesinde ve AB'de ithalatı yasaklanan Ukrayna tarım ürünlerinin listesinin genişletilmesinde ısrarcı.20 Nisan'da Brüksel, Ukrayna'dan AB'ye tahıl, mısır, ayçiçeği tohumu ve kolza tohumu ithalatını 5 Haziran'a kadar durduracak bir mekanizma teklif etmişti.15 Nisan'da Polonya ve Macaristan, yerli çiftçileri Ukrayna'dan gelen ucuz tahılın kontrolsüz akışından koruma ihtiyacını gerekçe göstererek 30 Haziran'a kadar Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatını yasakladıklarını açıklamıştı.17 Nisan'da Slovakya da aynı kararı almıştı. 19 Nisan'da Bulgaristan da transit geçiş halindeki mallar hariç olmak üzere Ukrayna'dan gıda ithalatını geçici olarak yasakladığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230420/polonyadan-avrupaya-ukraynadan-sut-ve-kumes-hayvani-ithalatini-sinirlandirma-cagrisi-1069983580.html

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