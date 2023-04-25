Kremlin: Şu anki koşullar tahıl anlaşmasının uzatılması lehine değil
14:11 25.04.2023 (güncellendi: 14:14 25.04.2023)
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVTahıl
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
Tahıl anlaşmasının uzatılma olasılığı hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şu anki koşulların anlaşmanın uzatılması lehine olmadığını belirtti.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Tahıl anlaşmasına gelirsek, mesele, onca zaman geçmesine rağmen anlaşmanın uygulanmamış olması, paket niteliğini kazanmamış olması. Bizimle ilgili koşullar da yerine getirilmedi" dedi.
Peskov'a, tahıl anlaşmasının uzatılmamasının anında küresel gıda krizine yol açacağına dair görüşlere Kremlin'in nasıl baktığı da soruldu.
Küresel gıda krizinin başka kökleri bulunduğunu ve Ukrayna tahılının piyasadan çekilmesinin doğrudan sonucu olmadığını bildiklerini kaydeden Peskov, "Elbette, Ukrayna tahılı ve Rus tahılının piyasadan çekilmesi, faktörlerden biri olabilir. Fakat bu, belirleyici değil. Ortaya çıkış nedeni farklı ve Rus tarafı bunu defaatle açıkladı" ifadelerini kullandı.
Peskov'a, tahıl anlaşmasının uzatılmamasının anında küresel gıda krizine yol açacağına dair görüşlere Kremlin'in nasıl baktığı da soruldu.
Küresel gıda krizinin başka kökleri bulunduğunu ve Ukrayna tahılının piyasadan çekilmesinin doğrudan sonucu olmadığını bildiklerini kaydeden Peskov, "Elbette, Ukrayna tahılı ve Rus tahılının piyasadan çekilmesi, faktörlerden biri olabilir. Fakat bu, belirleyici değil. Ortaya çıkış nedeni farklı ve Rus tarafı bunu defaatle açıkladı" ifadelerini kullandı.
Peskov, dün Sputnik'e verdiği demeçte, tahıl anlaşmasının şartları yerine getirilmedikçe devam edemeyeceğini söylemişti.