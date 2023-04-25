https://sputniknews.com.tr/20230425/peskov-su-anki-kosullar-tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-lehine-degil-1070159840.html

Kremlin: Şu anki koşullar tahıl anlaşmasının uzatılması lehine değil

Kremlin: Şu anki koşullar tahıl anlaşmasının uzatılması lehine değil

Tahıl anlaşmasının uzatılma olasılığı hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şu anki koşulların anlaşmanın uzatılması lehine olmadığını belirtti. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T14:11+0300

2023-04-25T14:11+0300

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ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

ukrayna

rusya

tahıl anlaşması

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Tahıl anlaşmasına gelirsek, mesele, onca zaman geçmesine rağmen anlaşmanın uygulanmamış olması, paket niteliğini kazanmamış olması. Bizimle ilgili koşullar da yerine getirilmedi" dedi.Peskov'a, tahıl anlaşmasının uzatılmamasının anında küresel gıda krizine yol açacağına dair görüşlere Kremlin'in nasıl baktığı da soruldu.Küresel gıda krizinin başka kökleri bulunduğunu ve Ukrayna tahılının piyasadan çekilmesinin doğrudan sonucu olmadığını bildiklerini kaydeden Peskov, "Elbette, Ukrayna tahılı ve Rus tahılının piyasadan çekilmesi, faktörlerden biri olabilir. Fakat bu, belirleyici değil. Ortaya çıkış nedeni farklı ve Rus tarafı bunu defaatle açıkladı" ifadelerini kullandı.Peskov, dün Sputnik'e verdiği demeçte, tahıl anlaşmasının şartları yerine getirilmedikçe devam edemeyeceğini söylemişti.

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dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, rusya, tahıl anlaşması