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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/peskov-su-anki-kosullar-tahil-anlasmasinin-uzatilmasi-lehine-degil-1070159840.html
Kremlin: Şu anki koşullar tahıl anlaşmasının uzatılması lehine değil
Kremlin: Şu anki koşullar tahıl anlaşmasının uzatılması lehine değil
Tahıl anlaşmasının uzatılma olasılığı hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şu anki koşulların anlaşmanın uzatılması lehine olmadığını belirtti. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
dmitriy peskov
kremlin
ukrayna
rusya
tahıl anlaşması
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Tahıl anlaşmasına gelirsek, mesele, onca zaman geçmesine rağmen anlaşmanın uygulanmamış olması, paket niteliğini kazanmamış olması. Bizimle ilgili koşullar da yerine getirilmedi" dedi.Peskov'a, tahıl anlaşmasının uzatılmamasının anında küresel gıda krizine yol açacağına dair görüşlere Kremlin'in nasıl baktığı da soruldu.Küresel gıda krizinin başka kökleri bulunduğunu ve Ukrayna tahılının piyasadan çekilmesinin doğrudan sonucu olmadığını bildiklerini kaydeden Peskov, "Elbette, Ukrayna tahılı ve Rus tahılının piyasadan çekilmesi, faktörlerden biri olabilir. Fakat bu, belirleyici değil. Ortaya çıkış nedeni farklı ve Rus tarafı bunu defaatle açıkladı" ifadelerini kullandı.Peskov, dün Sputnik'e verdiği demeçte, tahıl anlaşmasının şartları yerine getirilmedikçe devam edemeyeceğini söylemişti.
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dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, rusya, tahıl anlaşması
dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, rusya, tahıl anlaşması

Kremlin: Şu anki koşullar tahıl anlaşmasının uzatılması lehine değil

14:11 25.04.2023 (güncellendi: 14:14 25.04.2023)
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
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Tahıl anlaşmasının uzatılma olasılığı hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şu anki koşulların anlaşmanın uzatılması lehine olmadığını belirtti.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Tahıl anlaşmasına gelirsek, mesele, onca zaman geçmesine rağmen anlaşmanın uygulanmamış olması, paket niteliğini kazanmamış olması. Bizimle ilgili koşullar da yerine getirilmedi" dedi.

Peskov'a, tahıl anlaşmasının uzatılmamasının anında küresel gıda krizine yol açacağına dair görüşlere Kremlin'in nasıl baktığı da soruldu.

Küresel gıda krizinin başka kökleri bulunduğunu ve Ukrayna tahılının piyasadan çekilmesinin doğrudan sonucu olmadığını bildiklerini kaydeden Peskov, "Elbette, Ukrayna tahılı ve Rus tahılının piyasadan çekilmesi, faktörlerden biri olabilir. Fakat bu, belirleyici değil. Ortaya çıkış nedeni farklı ve Rus tarafı bunu defaatle açıkladı" ifadelerini kullandı.
Peskov, dün Sputnik'e verdiği demeçte, tahıl anlaşmasının şartları yerine getirilmedikçe devam edemeyeceğini söylemişti.
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