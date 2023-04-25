Pakistan'daki bir karakolda yaşanan patlamada 12 polis öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Çin-ABD gerilimi
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İktidarın söylemi ve bir çocuğun yanıtı: Nasıl yani?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru son düzlük
18:34
86 dk
Z RAPORU
14 Mayıs'a 20 gün kala liderlerden son açıklamalar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230425/pakistandaki-bir-karakolda-yasanan-patlamada-12-polis-oldu-1070139095.html
Pakistan'daki bir karakolda yaşanan patlamada 12 polis öldü
Pakistan'daki bir karakolda yaşanan patlamada 12 polis öldü
Pakistan'ın Svat bölgesinde bir karakolda meydana gelen patlamada en az 12 polisin öldüğü, 60'ın üzerinde kişinin yaralandığı belirtildi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T04:48+0300
2023-04-25T04:48+0300
dünya
pakistan
karakol
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066348821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14f769c5f7ebfd2f131e6cd7fbe3afe1.jpg
Pakistan basının polis ve sağlık yetkililiklerine dayandırdığı haberlere göre, Pakistan Terörle Mücadele Birimi (CTD) binasındaki patlamaların mühimmat deposunda meydana geldiği kaydedildi.Yerel kaynaklara konuşan polis yetkilileri, patlamanın şiddetiyle polis karakolunun tamamen yıkıldığını ve ilk belirlemelere göre en az 12 polisin hayatını kaybettiğini ve 60'ın üzerinde kişinin yaralandığını aktardı.Yerel saatle akşam 8.20 sıralarında meydana gelen patlamanın ilk etapta "intihar saldırısı" olarak açıklanırken, AA'ya konuşan CTD Şefi Şevket Abbas, "Yaptığımız ilk tahkikata göre, bunun bir intihar veya bombalı saldırısı olmadığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.Abbas, olayın mühimmat deposunda yaşanan patlamalardan kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi.AA'ya konuşan CTD yetkililerinden Halit Sohail ise patlamaların binanın iç kısmında yaşandığı için intihar saldırısının uzak bir ihtimal olduğunu söyledi.Sohail, "Şimdilik, bir intihar saldırıcısının, patlamanın yaşandığı bölgeye ulaşıp kendini patlattığı ihtimaline yönelik elimizde bir delil bulunmuyor" ifadesini kullandı.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Sohail, patlamanın yaşandığı binanın tamamen yerle bir olduğunu, civardaki bazı binaların ise hasar gördüğünü sözlerine ekledi.Yetkililer, olayda yaralananların bir kısmının durumun ağır olduğunu ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.Patlamanın meydana gelmesinin ardından yerel basın, bazı polis kaynaklarına dayanarak olayın intihar saldırısı olduğunu açıklamıştı.Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif olaya ilişkin yaptığı kınamada, "Ulusumuz, şehit olan polis memurlarımız için yasta" ifadesini kullanarak 'terörizmin kökünü kazma' sözü vermişti.
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066348821_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_662ec0070557d2415ceede6ee7c97133.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistan, karakol, patlama
pakistan, karakol, patlama

Pakistan'daki bir karakolda yaşanan patlamada 12 polis öldü

04:48 25.04.2023
© AP Photo / Muhammad SajjadPakistan- Camide patlama
Pakistan- Camide patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Abone olTelegram
Pakistan'ın Svat bölgesinde bir karakolda meydana gelen patlamada en az 12 polisin öldüğü, 60'ın üzerinde kişinin yaralandığı belirtildi.
Pakistan basının polis ve sağlık yetkililiklerine dayandırdığı haberlere göre, Pakistan Terörle Mücadele Birimi (CTD) binasındaki patlamaların mühimmat deposunda meydana geldiği kaydedildi.
Yerel kaynaklara konuşan polis yetkilileri, patlamanın şiddetiyle polis karakolunun tamamen yıkıldığını ve ilk belirlemelere göre en az 12 polisin hayatını kaybettiğini ve 60'ın üzerinde kişinin yaralandığını aktardı.
Yerel saatle akşam 8.20 sıralarında meydana gelen patlamanın ilk etapta "intihar saldırısı" olarak açıklanırken, AA'ya konuşan CTD Şefi Şevket Abbas, "Yaptığımız ilk tahkikata göre, bunun bir intihar veya bombalı saldırısı olmadığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.
Abbas, olayın mühimmat deposunda yaşanan patlamalardan kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi.
AA'ya konuşan CTD yetkililerinden Halit Sohail ise patlamaların binanın iç kısmında yaşandığı için intihar saldırısının uzak bir ihtimal olduğunu söyledi.
Sohail, "Şimdilik, bir intihar saldırıcısının, patlamanın yaşandığı bölgeye ulaşıp kendini patlattığı ihtimaline yönelik elimizde bir delil bulunmuyor" ifadesini kullandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Sohail, patlamanın yaşandığı binanın tamamen yerle bir olduğunu, civardaki bazı binaların ise hasar gördüğünü sözlerine ekledi.
Yetkililer, olayda yaralananların bir kısmının durumun ağır olduğunu ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.
Patlamanın meydana gelmesinin ardından yerel basın, bazı polis kaynaklarına dayanarak olayın intihar saldırısı olduğunu açıklamıştı.
Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif olaya ilişkin yaptığı kınamada, "Ulusumuz, şehit olan polis memurlarımız için yasta" ifadesini kullanarak 'terörizmin kökünü kazma' sözü vermişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала