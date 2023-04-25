https://sputniknews.com.tr/20230425/nebati-ben-gencligime-guveniyorum-denildigi-icin-genclerimiz-basari-uzerine-basari-ortaya-koyuyor-1070187911.html

Nebati: 'Ben gençliğime güveniyorum' denildiği için gençlerimiz başarı üzerine başarı ortaya koyuyor

Nebati: 'Ben gençliğime güveniyorum' denildiği için gençlerimiz başarı üzerine başarı ortaya koyuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Ben gençliğime güveniyorum' denildiği için şu anda gençlerin başarı üzerine başarı ortaya koyduğunu söyledi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

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nureddin nebati

2023 türkiye seçimleri

gençler

mersin

seçim

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AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Akdeniz ilçesi Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması etkinliğine katıldı.Nebati, burada yaptığı konuşmada, Mersin'in çok güzel bir şehir olduğunu ifade etti.Milletvekili adayı olduğunu öğrendikten sonra hemen kente gelerek çalışmalara başladığını belirten Nebati, kısa sürede insanlarla kaynaştığını dile getirdi.Nebati, kentte çeşitli konularda yaptırdığı kamuoyu yoklaması sonucu Mersin'de gençlerin AK Parti'ye ilgi gösterdiğini gördüklerini söyledi.'Cumhurbaşkanı'mız Mersin'e önem veriyor'Mersin'de gençler için özellikle teknoloji ve bilişim alanlarında önemli çalışmalara imza atacaklarını belirten Nebati, "Cumhurbaşkanı'mız Mersin'e önem veriyor. Her dönem ekonomiyle ilintili, doğrudan ya da dolaylı mutlaka bir bakan gönderiyor. Bizi de Hazine ve Maliye Bakanı olarak buraya hizmet etmeye gönderince başladık, inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.Bakan Nebati, gençlik çağlarında zorlu dönemlerden geçtiklerini ifade ederek, "O dönemde bir tecrübe edindim. Bizi çok ötekileştirdiler. 'Sen dindarsın' diyerek yan gözle baktılar. 'Sen başörtülüsün' diye kızlarımızın başörtüsünü okullara giderken aldılar. 'Sen Urfalısın, dolayısıyla da Kürt'sün, onun için Kürtçe konuşamazsın' dediler. Bu şekilde ötekileştirmelere tabi tutulduk." dedi.İktidara geldikten sonra ötekileştirmeyi ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:Nebati, AK Parti'nin, iktidara geldikten sonra gençlere yönelik önemli çalışmalara imza attığını söyledi.Şu anda gençlerin her alanda üretim yaptığını dile getiren Nebati, "Çünkü gençlere yol verildi. 'Ben gençliğime güveniyorum' denildiği için şu anda gençlerimiz başarı üzerine başarı ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.Türkiye'nin başarısının görmezden gelindiğini belirten Nebati, 21. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olduğunu kaydetti.

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