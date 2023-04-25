https://sputniknews.com.tr/20230425/motorine-indirim-geldi-1070142354.html
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş indirim geldi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T08:11+0300
2023-04-25T08:11+0300
2023-04-25T08:11+0300
ekonomi
motorin
akaryakıt
fiyat
indirim
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Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompa fiyatına yansımaya devam ediyor. Geçen cuma benzin ve motorine indirim yapılmıştı.Bugün de motorinin litre fiyatına 47 kuruş indirim geldi.İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 19.70 lira, Ankara'da 20.06 lira, İzmir'de 20.15 lira, Bursa'da 20.05 lira, Adana'da 20.38 lira ve Diyarbakır'da 20.74 liraya geriledi.Bugün benzin fiyatında ise bir değişiklik yaşanmadı.
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motorin, akaryakıt, fiyat, indirim
motorin, akaryakıt, fiyat, indirim
Motorine indirim geldi
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Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş indirim geldi.
Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompa fiyatına yansımaya devam ediyor. Geçen cuma benzin ve motorine indirim yapılmıştı.
Bugün de motorinin litre fiyatına 47 kuruş indirim geldi.
İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 19.70 lira, Ankara'da 20.06 lira, İzmir'de 20.15 lira, Bursa'da 20.05 lira, Adana'da 20.38 lira ve Diyarbakır'da 20.74 liraya geriledi.
Bugün benzin fiyatında ise bir değişiklik yaşanmadı.