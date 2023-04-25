https://sputniknews.com.tr/20230425/motorine-indirim-geldi-1070142354.html

Motorine indirim geldi

Motorine indirim geldi

Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş indirim geldi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T08:11+0300

2023-04-25T08:11+0300

2023-04-25T08:11+0300

ekonomi

motorin

akaryakıt

fiyat

indirim

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Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompa fiyatına yansımaya devam ediyor. Geçen cuma benzin ve motorine indirim yapılmıştı.Bugün de motorinin litre fiyatına 47 kuruş indirim geldi.İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 19.70 lira, Ankara'da 20.06 lira, İzmir'de 20.15 lira, Bursa'da 20.05 lira, Adana'da 20.38 lira ve Diyarbakır'da 20.74 liraya geriledi.Bugün benzin fiyatında ise bir değişiklik yaşanmadı.

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2023

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motorin, akaryakıt, fiyat, indirim