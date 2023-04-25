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SON DAKİKA | MİT: PKK/YPG'nin Rakka sorumlusu etkisiz hale getirildi
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MİT: PKK/YPG'nin Rakka sorumlusu Mehmet Sarı Kamışlı'da etkisiz hale getirildi
MİT: PKK/YPG'nin Rakka sorumlusu Mehmet Sarı Kamışlı'da etkisiz hale getirildi
Türkiye’deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014’de Suriye alanına geçen Mehmet Sarı’nın son olarak PKK’nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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MİT, Mehmet Sarı’nın Kamışlı’daki faaliyetlerini takibe aldı. PKK/YPG mensubu Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT’in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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MİT: PKK/YPG'nin Rakka sorumlusu Mehmet Sarı Kamışlı'da etkisiz hale getirildi

09:57 25.04.2023 (güncellendi: 10:01 25.04.2023)
© AAMİT'ten operasyon
MİT'ten operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye’deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014’de Suriye alanına geçen Mehmet Sarı’nın son olarak PKK’nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka alanında üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
MİT, Mehmet Sarı’nın Kamışlı’daki faaliyetlerini takibe aldı. PKK/YPG mensubu Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT’in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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