https://sputniknews.com.tr/20230425/mit-pkkypgnin-rakka-sorumlusu-mehmet-sari-kamislida-etkisiz-hale-getirildi-1070145345.html
MİT: PKK/YPG'nin Rakka sorumlusu Mehmet Sarı Kamışlı'da etkisiz hale getirildi
MİT: PKK/YPG'nin Rakka sorumlusu Mehmet Sarı Kamışlı'da etkisiz hale getirildi
Türkiye’deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014’de Suriye alanına geçen Mehmet Sarı’nın son olarak PKK’nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T09:57+0300
2023-04-25T09:57+0300
2023-04-25T10:01+0300
türkiye
türkiye
mit
milli istihbarat teşkilatı
pkk
pkk/ypg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/17/1061537153_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9528adab75aefc332cd72683c6cb4020.jpg
MİT, Mehmet Sarı’nın Kamışlı’daki faaliyetlerini takibe aldı. PKK/YPG mensubu Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT’in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/17/1061537153_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_7a05d3ea13af08d85e58ce8c5ca3a19b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, mit, milli istihbarat teşkilatı, pkk, pkk/ypg
türkiye, mit, milli istihbarat teşkilatı, pkk, pkk/ypg
MİT: PKK/YPG'nin Rakka sorumlusu Mehmet Sarı Kamışlı'da etkisiz hale getirildi
09:57 25.04.2023 (güncellendi: 10:01 25.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye’deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014’de Suriye alanına geçen Mehmet Sarı’nın son olarak PKK’nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka alanında üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
MİT, Mehmet Sarı’nın Kamışlı’daki faaliyetlerini takibe aldı. PKK/YPG mensubu Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT’in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.