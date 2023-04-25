https://sputniknews.com.tr/20230425/mit-pkkypgnin-rakka-sorumlusu-mehmet-sari-kamislida-etkisiz-hale-getirildi-1070145345.html

MİT: PKK/YPG'nin Rakka sorumlusu Mehmet Sarı Kamışlı'da etkisiz hale getirildi

MİT: PKK/YPG'nin Rakka sorumlusu Mehmet Sarı Kamışlı'da etkisiz hale getirildi

Türkiye’deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014’de Suriye alanına geçen Mehmet Sarı’nın son olarak PKK’nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T09:57+0300

2023-04-25T09:57+0300

2023-04-25T10:01+0300

türkiye

türkiye

mit

milli istihbarat teşkilatı

pkk

pkk/ypg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/17/1061537153_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9528adab75aefc332cd72683c6cb4020.jpg

MİT, Mehmet Sarı’nın Kamışlı’daki faaliyetlerini takibe aldı. PKK/YPG mensubu Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT’in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, mit, milli istihbarat teşkilatı, pkk, pkk/ypg