https://sputniknews.com.tr/20230425/milli-savunma-bakani-akar-ve-mit-baskani-fidan-4lu-toplanti-icin-moskovada-1070145234.html
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, 4'lü toplantı için Moskova’da
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, 4'lü toplantı için Moskova’da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T09:50+0300
2023-04-25T09:50+0300
2023-04-25T09:50+0300
türkiye
hulusi akar
hakan fidan
milli savunma bakanlığı (msb)
milli istihbarat teşkilatı
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Akar ve Fidan'ı taşıyan uçağı Vnukova Havalimanı'nda Rus yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer yetkililer karşıladı.Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani'nin yanı sıra bu ülkelerin istihbarat başkanlarının yer alacağı dörtlü toplantıya katılacak.Akar, toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
hulusi akar, hakan fidan, milli savunma bakanlığı (msb), milli istihbarat teşkilatı
hulusi akar, hakan fidan, milli savunma bakanlığı (msb), milli istihbarat teşkilatı
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, 4'lü toplantı için Moskova’da
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilecek dörtlü toplantıya katılmak üzere Moskova'ya geldi.
Akar ve Fidan'ı taşıyan uçağı Vnukova Havalimanı'nda Rus yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer yetkililer karşıladı.
Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani'nin yanı sıra bu ülkelerin istihbarat başkanlarının yer alacağı dörtlü toplantıya katılacak.
Akar, toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.