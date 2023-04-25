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SON DAKİKA | Biden, 2024 ABD başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıkladı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/millet-ittifakinda-bakanlik-dagilimi-her-partiye-1-bakanlik-gerisi-vekil-sayisina-gore-dagilacak-1070154840.html
Millet İttifakı’nda bakanlık dağılımı: Her partiye 1 bakanlık, gerisi vekil sayısına göre dağılacak
Millet İttifakı’nda bakanlık dağılımı: Her partiye 1 bakanlık, gerisi vekil sayısına göre dağılacak
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda ittifakın bakanlık dağılımı da netleşemeye başladı. İttifakı... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T12:59+0300
2023-04-25T12:59+0300
2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu
mansur yavaş
ekrem imamoğlu
meral akşener
temel karamollaoğlu
gültekin uysal
ali babacan
ahmet davutoğlu
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada yayınladığı bir video ile seçilmesi durumundan cumhurbaşkanı yardımcısı olacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görevlerini açıkladı.Kılıçdaroğlu “İmamoğlu’nun kentlerin dirençli hale getirilmesi ve afete hazırlık konularında görev alacağını, sosyal politikalar konusunda ise Mansur Yavaş’ın görev yapacağını” söyledi. Seçimin kazanılması durumunda İmamoğlu ve Yavaş’ın yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’da cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.20 bakanlık paylaşılacakMillet İttifakı’nın yol haritasına göre seçimin kazanılması durumunda bakanlıkların nasıl paylaşılacağına ilişkin yöntem de belirlendi. Buna göre Millet İttifakı bakanlık sayısını 20 olarak belirledi. İttifakı oluşturan partilerin her birine birer bakanlık verilecek. Geriye kalan 14 vekil sayısı ile Millet İttifakı’nın toplam kazandığı sandalye sayısına oranlanacak.Grup kuran ikinci bakanlığı alacakYapılacak oranlamaya göre Millet İttifakı’nın toplam sandalye sayısının 270 olması durumunda, bu sayı 14’e bölünecek. 20 milletvekili ile mecliste temsi edilen parti ikinci bakanlık koltuğunu kazanmış olacak. YSK tarından kesinleştirilen Milletvekili Aday listelerine göre CHP listelerinde 25 DEVA Partili, 19 Gelecek Partili, 24 Saadet Partili, 3 Demokrat Partili ve 5 İYİ Partili isim yer alıyor. DEVA Partisi’nin 11, Gelecek Partisi’nin 11, Saadet Partisi’nin 8, Demokrat Parti’nin 3 adayı seçilebilecek sıralarda yer alıyor.En çok bakanlık CHP’yeYapılan bu hesaba göre Millet İttifakı’nın seçimi kazanması durumunda en çok bakanlık CHP’nin olacak. CHP ve İYİ Parti dışında kalan partiler grup kuracak çoğunluğu ulaşamayacağı için birer bakanlığı olacak. Geriye kalan 14 bakanlığın paylaşımında alan payını CHP alacak. CHP’nin toplam 11 Bakanlığı olması beklenirken, İYİ Parti’ye verilecek bakanlık sayısı 5 olacak.Bakanlık kimdeyse, komisyon başkanı da aynı partiden olacakBakanlık isimlerinin paylaşımı ise partilere düşen bakanlık sayısının kesinleşmesi sonrasında belirlenecek. Bir bakanlık hangi partiye bırakıldıysa, TBMM’deki komisyon başkanlığı da o partiye bırakılacak. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı’nı alan parti, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı’nda alacak.
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millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, meral akşener, temel karamollaoğlu, gültekin uysal, ali babacan, ahmet davutoğlu, chp, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi, saadet partisi, demokrat parti (dp), milletvekili, recep tayyip erdoğan
millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, meral akşener, temel karamollaoğlu, gültekin uysal, ali babacan, ahmet davutoğlu, chp, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi, saadet partisi, demokrat parti (dp), milletvekili, recep tayyip erdoğan

Millet İttifakı’nda bakanlık dağılımı: Her partiye 1 bakanlık, gerisi vekil sayısına göre dağılacak

12:59 25.04.2023
© CHPCHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı.
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© CHP
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Özel
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda ittifakın bakanlık dağılımı da netleşemeye başladı. İttifakı oluşturan tüm partiler bir bakanlık alacak. Kalan bakanlıklar ise partilerin milletvekili sayısına göre belli olacak. 20 milletvekili alan parti bir bakanlık daha alacak
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada yayınladığı bir video ile seçilmesi durumundan cumhurbaşkanı yardımcısı olacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görevlerini açıkladı.
Kılıçdaroğlu “İmamoğlu’nun kentlerin dirençli hale getirilmesi ve afete hazırlık konularında görev alacağını, sosyal politikalar konusunda ise Mansur Yavaş’ın görev yapacağını” söyledi. Seçimin kazanılması durumunda İmamoğlu ve Yavaş’ın yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’da cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.

20 bakanlık paylaşılacak

Millet İttifakı’nın yol haritasına göre seçimin kazanılması durumunda bakanlıkların nasıl paylaşılacağına ilişkin yöntem de belirlendi. Buna göre Millet İttifakı bakanlık sayısını 20 olarak belirledi. İttifakı oluşturan partilerin her birine birer bakanlık verilecek. Geriye kalan 14 vekil sayısı ile Millet İttifakı’nın toplam kazandığı sandalye sayısına oranlanacak.

Grup kuran ikinci bakanlığı alacak

Yapılacak oranlamaya göre Millet İttifakı’nın toplam sandalye sayısının 270 olması durumunda, bu sayı 14’e bölünecek. 20 milletvekili ile mecliste temsi edilen parti ikinci bakanlık koltuğunu kazanmış olacak. YSK tarından kesinleştirilen Milletvekili Aday listelerine göre CHP listelerinde 25 DEVA Partili, 19 Gelecek Partili, 24 Saadet Partili, 3 Demokrat Partili ve 5 İYİ Partili isim yer alıyor. DEVA Partisi’nin 11, Gelecek Partisi’nin 11, Saadet Partisi’nin 8, Demokrat Parti’nin 3 adayı seçilebilecek sıralarda yer alıyor.

En çok bakanlık CHP’ye

Yapılan bu hesaba göre Millet İttifakı’nın seçimi kazanması durumunda en çok bakanlık CHP’nin olacak. CHP ve İYİ Parti dışında kalan partiler grup kuracak çoğunluğu ulaşamayacağı için birer bakanlığı olacak. Geriye kalan 14 bakanlığın paylaşımında alan payını CHP alacak. CHP’nin toplam 11 Bakanlığı olması beklenirken, İYİ Parti’ye verilecek bakanlık sayısı 5 olacak.

Bakanlık kimdeyse, komisyon başkanı da aynı partiden olacak

Bakanlık isimlerinin paylaşımı ise partilere düşen bakanlık sayısının kesinleşmesi sonrasında belirlenecek. Bir bakanlık hangi partiye bırakıldıysa, TBMM’deki komisyon başkanlığı da o partiye bırakılacak. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı’nı alan parti, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı’nda alacak.
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