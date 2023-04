https://sputniknews.com.tr/20230425/mhp-lideri-bahceli-bidenin-iftirasini-reddediyor-tum-gucumle-kiniyorum-1070181107.html

MHP lideri Bahçeli: Biden'ın iftirasını reddediyor, tüm gücümle kınıyorum

MHP lideri Bahçeli: Biden'ın iftirasını reddediyor, tüm gücümle kınıyorum

NİĞDE (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD Başkanı Biden 1915 olayları münasebetiyle bir kez daha milletimizi suçlamaya, tarihimizi kötülemeye... 25.04.2023

Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda partisinin düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşan Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkenin ve milletin birliğine, insanların huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini temenni etti.Seçimlerin sağduyulu, sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini dileyen Bahçeli, alanda bulunan vatandaşlara ve toplantıyı tertip edenlere teşekkür etti.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiği 16 Nisan 2017 halk oylaması öncesi iç ve dış ihanet cephesinin eş zamanlı provokasyonlarının hız ve yaygınlık kazandığını söyleyen Bahçeli, "Çünkü Türk milletinin tarihiyle, kimliğiyle, sosyolojisiyle ve kültürüyle müzahir bir yönetim reformunun gündeme alınması yerli ve yabancı odakları çılgına çevirmişti. Nitekim koro halinde saldırıya geçmişlerdi" diye konuştu.Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin 'doğruluş müjdesi' olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle ülkemizdeki siyasi muhalefet dış bağlantılı siparişiyle yeni hükümet sistemini karalamak için her çirkinlikten medet umdu. Devamlı çamur attılar, ağızlarından bir kez de olsa hayır çıkmadı. Milli ve isabetli bir değerlendirme duyulmadı" ifadelerini kullandı.''Diktatörlük var' dediler, şayet böyle olsaydı...'Muhalefetin hükümet sistemiyle rejimi birbirine karıştırdığını savunan Bahçeli, şunları kaydetti:'Bu muhalefet demokrasiye mesafelidir'Bahçeli, Türkiye'nin öncelikli ve çözülmesi gereken sorununun siyasi muhalefet sorunu olduğunu dile getirerek, "Bu muhalefet demokrasiye mesafelidir. Bu muhalefet milli ve yerli duruşa karşıdır. Bu muhalefet Türkiye'nin aleyhinedir. İktidara değil, ülkemize muhalefet etmenin her gelişmeyi karalamanın, her güzel hizmeti kötülemenin üzerinde yaşadığı vatanı kundaklamaya teşebbüs etmenin adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur" şeklinde konuştu.Zilletin alçalma, aşağılanmak ve küçülmek anlamına geldiğini belirten Bahçeli, "Türkiye zillete müstahak değildir. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde zillete düşmemiştir. Niğde'yi zillete çekmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz karşımızdaki muhalefet yapısına zillet demeyelim de ne diyelim? Bunları daha nasıl tarif edelim?" dedi.'Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın'Alanda bulunanlara 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazır olup olmadığını soran Bahçeli, şöyle devam etti:'Bizim gidecek başka yurdumuz yoktur'Bahçeli, muhatap oldukları her müşkülat ve katlandıkları her müessif olayın daha huzurlu, daha güvenli bir geleceğin kefareti olduğunu söyledi.Hangi felakete maruz kalsalar da muasır medeniyet iddiasından geri dönmeyeceklerini vurgulayan Bahçeli, "Depremin izlerini silip yeni yüzyılda yeni hayatı, yeni Türkiye'de hep birlikte kuracağız. Bizim gidecek bir başka yurdumuz yoktur. Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiş, ayak bastığı toprakların ruhuna vatan sedasını can pahasına üflemiştir" dedi.Vatanın tek olduğunu ve adının Türk olduğunu ifade eden Bahçeli, "Binlerce yıldır millet tektir, adı Türk'tür. Bunun dışında her arayış, her yoklayış, her zorlayış maceradır, mefruştur" diye konuştu.'CHP ve İYİ Parti Türk askerinin Irak ve Suriye'deki varlığına karşıdır'Tarihin hiçbir döneminde Türk milletinin kuşatmaya eyvallah etmediğini, hiçbir saldırıya boyun eğmediğini dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:'Zillet ittifakı Türkiye'yi, ABD'nin sınır bekçisi NATO'nun da ileri karakolu yapmayı amaçlamaktadır''Zillet ittifakı Türkiye'yi, ABD'nin sınır bekçisi NATO'nun da ileri karakolu yapmayı amaçlamaktadır'Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarını vadeden köksüz ve kimliksiz çıyanlarla el ele, kol kola ve yanak yanağa olduğunu savunarak, şunları kaydetti:"HDP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu'yla aynı çizgidedir. PKK, YPG ile aynı kundağa sarılan, Irak'ın Süleymaniye kentinde fitne ateşine odun atan Bafel Talabani, Kılıçdaroğlu'na umut bağlamıştır. Kılıçdaroğlu'na Niğde'den soruyorum, biraz haysiyeti, biraz izanı, biraz da ahlakı varsa cevap vermesini bekliyorum. HDP'ye ne vadettin? Hangi güvenceleri paylaştın? PKK'ya üzeri emperyalist mihraklarca ciro edilmiş hangi açık çekleri verdin? FETÖ'nün gönlünü nasıl aldın? Pensilvanya'yı nasıl ikna ettin? İmralı canisini 'serbest bırakacağız' dedin mi, demedin mi? 'Özerk yönetimlere oy vereceğiz' dedin mi demedin mi? Güney sınırlarımız boyunca planlanan terör devletine 'tamam' dedin mi demedin mi?"'Duran Kalkan, 'CHP'ye ve İYİ Parti'ye her desteği vereceğiz' diyor'Bahçeli, PKK'lı Murat Karayılan'ın "MHP'ye ve AK Parti'ye verilen her oy PKK'ya sıkılan mermidir" açıklamasına tepki gösterdi.Cumhur İttifakı'na verilen her oyun haine, düşmana, teröristlere doğrultulmuş namlu, hedefine sıkılmış mermi olduğunu belirten Bahçeli, "Bunların alayı Kılıçdaroğlu'nun arkasındadır. Terörist Duran Kalkan, 'CHP'ye ve İYİ Parti'ye her desteği vereceğiz' diyor. Verseniz ne yazar, vermeseniz ne çıkar, hepinizin hesap vereceği günler yakındır. CHP ve İYİ Parti'nin ittifak ortağı Yeşil Sol Parti'nin Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık, aynen şunları ileri sürmüştür, 'Biz üç-beş bakanlık pazarlığı peşinde değiliz. Biz bu sistemi değiştireceğiz. Bizim küçük hesaplarımız yok, 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz.' Biz 100 yıllık Cumhuriyeti, Türk ve Türkiye Yüzyılı'na taşıyalım diyoruz, bunlar 'değiştireceğiz, kurcalayacağız ve kurutacağız' diyor." ifadelerini kullandı.Bahçeli, bu rezil cürete Kılıçdaroğlu'ndan en küçük sitem gelmediğine, hiçbir CHP'li veya İYİ Partili yöneticiden kınama mesajının gündeme yansımadığına dikkati çekerek, bunların hepsinin aynı tornanın mamulü, zehirli, zillet ve ziyan içinde olduğunu vurguladı.'14 Mayıs'ta cumhurun muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz'Türkiye'ye silah çeken, pusu kuran, sınır güvenliğini ihlal eden, mücavir bölgelerde nifak üreten, vatan topraklarına musallat olanların doğduklarına bin pişman edileceğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:'ABD Başkanı lobilerin oyuncağı, diasporanın esiridir'Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun sırtını yaslayıp ağzının içine baktığı ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları münasebetiyle Türk milletini suçlamaya, tarihi kötülemeye kalkıştığına işaret ederek, Biden'ın iftirasını reddettiğini ve tüm gücüyle kınadığını aktardı:'Biden'ın tarihi gerçeklere aykırı beyanı Türk milleti nezdinde hükümsüzdür'ABD Başkanı Biden'ın lobilerin oyuncağı, diasporanın esiri olduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu:'Gayemiz, Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çok güçlü bir temsil imkanına kavuşmasıdır'Bahçeli, Sevk ve İskan Kanunu'yla her zaman gurur duyacaklarını bildirerek, "108 yıl önce alınan tehcir kararı doğru bir karardır, aynı şartlar bugün zuhur etse Milliyetçi Hareket Partisi dün ne yapıldıysa onu yapar, yaptığını da seve seve sahiplenirdi" dedi.Türk ve Türkiye Yüzyılı'na milli birlik ve kardeşlik şuuruyla ulaşmanın azmi içinde olduklarına dikkati çeken Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:Bahçeli, ekonomik teröristlere karşı ekmeğin, emeğin ve alın terinden, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın, bağımsız ve güçlü Türkiye'den, büyük Türk milletinden taraf olduklarına işaret etti.Küresel komplolara karşı devletin safında olduklarını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

