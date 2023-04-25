https://sputniknews.com.tr/20230425/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-il-icin-sel-uyarisi-1070139764.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sel uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sel uyarısı

Meteoroloji 25 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre güneşli havaların hakim olduğu şu günler kısa sürecek. İstanbul dahil birçok ile sağanak... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T06:55+0300

2023-04-25T06:55+0300

2023-04-25T06:55+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

sel

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 24°CParçalı bulutluK.MARAŞ °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT °C, 17°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 22°CParçalı bulutluARTVİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı bulutluTOKAT °C, 22°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 15°CParçalı ve çok bulutluIĞDIR °C, 22°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 19°CParçalı bulutluVAN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 22°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 23°CParçalı bulutluSİİRT °C, 22°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 25°CParçalı bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, sel, istanbul hava durumu