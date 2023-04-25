Medvedev: Rusya gerektiğinde nükleer silah kullanmakta hiç tereddüt etmeyecek

Rus sivil toplum kuruluşu 'Znaniye' tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Medvedev, nükleer silah kullanma olasılığına dair açıklamalarda bulundu.



Nükleer silahların Rusya için çok önemli olduğunu kaydeden Medvedev, "Elinizde herhangi bir silah varsa, ki ben eski bir devlet başkanı olarak bunun ne olduğunu biliyorum, onu kullanmakta tereddüt etmeyeceğiniz belirli bir duruma hazırlıklı olmalısınız. Bu faktörlerin hiçbiri, potansiyel rakiplerimiz tarafından hafife alınmamalıdır" dedi.



Dünyanın hasta olduğunu ve muhtemelen yeni bir dünya savaşının eşiğinde bulunduğunu belirten Medvedev, yeni dünya savaşının kaçınılmaz olmadığının ve önlenebileceğinin altını çizdi.



Bu arada Medvedev, dünyada nükleer çatışma yaşanma olasılığının arttığı uyarısında da bulundu.



"Batı'nın Kiev'e silah pompalamaya yönelik eylemleri dünya savaşını yakınlaştırıyor" diyen Medvedev, "Öngörülebilir gelecekte Ukrayna'nın Polonya ve diğer ülkeler tarafından 'sessizce parçalanması', Ukrayna'nın NATO'ya girmesinden veya bir dünya savaşı çıkmasından daha iyidir" ifadelerini kullandı.