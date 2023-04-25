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https://sputniknews.com.tr/20230425/malatyada-4-buyuklugunde-deprem--1070185035.html
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.48'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

22:03 25.04.2023
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.48'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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