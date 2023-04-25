https://sputniknews.com.tr/20230425/lavrovdan-bidenin-ikinci-donem-adayligina-iliskin-yorum-rusya-baska-ulkelerin-islerine-karismaz-1070184163.html
Lavrov’dan Biden'ın ikinci dönem adaylığına ilişkin yorum: Rusya başka ülkelerin işlerine karışmaz
Lavrov’dan Biden'ın ikinci dönem adaylığına ilişkin yorum: Rusya başka ülkelerin işlerine karışmaz
ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek yıl yeniden aday olacağına ilişkin açıklamasını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın diğer ülkelerin... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T21:41+0300
2023-04-25T21:41+0300
2023-04-25T21:45+0300
dünya
joe biden
açıklama
abd
sergey lavrov
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Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı kapsamında ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında Lavrov, “Görevleri gereği neler olup bittiğini analiz etmekle yükümlü gazetecilerin aksine, Rus hükümeti diğer devletlerin işlerine karışmıyor” dedi.Biden bugün, 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olmayı planladığını resmen duyurmuştu. ABD’nin önde gelen basın kuruluşları daha önce, Biden'ın yeniden aday olmaya ilişkin planını tam 25 Nisan'da, yani 2020 başkanlık seçimlerine katılacağını açıklamasından tam dört yıl sonra açıklayacağı öngörüsünde bulunmuştu.
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joe biden, açıklama, abd, sergey lavrov, rusya
joe biden, açıklama, abd, sergey lavrov, rusya
Lavrov’dan Biden'ın ikinci dönem adaylığına ilişkin yorum: Rusya başka ülkelerin işlerine karışmaz
21:41 25.04.2023 (güncellendi: 21:45 25.04.2023) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek yıl yeniden aday olacağına ilişkin açıklamasını yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın diğer ülkelerin işlerine karışmadığını söyledi.
Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı kapsamında ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında Lavrov, “Görevleri gereği neler olup bittiğini analiz etmekle yükümlü gazetecilerin aksine, Rus hükümeti diğer devletlerin işlerine karışmıyor” dedi.
Biden bugün, 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olmayı planladığını resmen duyurmuştu. ABD’nin önde gelen basın kuruluşları daha önce, Biden'ın yeniden aday olmaya ilişkin planını tam 25 Nisan'da, yani 2020 başkanlık seçimlerine katılacağını açıklamasından tam dört yıl sonra açıklayacağı öngörüsünde bulunmuştu.