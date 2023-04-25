https://sputniknews.com.tr/20230425/lavrov-batinin-moskova-ile-kiev-arasindaki-muzakerelere-iliskin-mantigi-sizofrenik-1070189142.html
Lavrov: Batı'nın Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelere ilişkin mantığı şizofrenik
Lavrov: Batı'nın Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelere ilişkin mantığı şizofrenik
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelerin ancak Ukrayna'nın başarılı karşı saldırısının ardından başlayabileceğine... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T23:26+0300
2023-04-25T23:26+0300
2023-04-25T23:26+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelerin ancak Ukrayna'nın başarılı karşı saldırısının ardından başlayabileceğine ilişkin açıklamalarının şizofrenik olduğunu söyledi.BM Güvenlik Konseyi’nin bugünkü oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, “Ukrayna'daki hedeflerimizi çok açık ve dürüst bir şekilde ifade ettik. Peki ABD'nin, NATO'nun, Avrupa Birliği'nin amacı nedir? Ukrayna'ya silah pompalamanın ardından bu saçma teori ortaya çıktı: Ukrayna'ya başarılı bir karşı saldırı sağlayalım ve sonra Ukrayna'dan, Zelenskiy'den müzakerelere başlamasını isteyelim. Bu şizofrenik bir mantıktır” dedi.Rusya’nın Ukrayna topraklarından güvenlik tehditlerinin ortaya çıkmamasını sağlamaya çalıştığına vurgu yapan Lavrov, “Sadece yasal haklarımızı uygulamak için çalışmak, bunu dürüstçe yapmak, özel askeri harekat kapsamındaki eylemlerimizde olduğu gibi bunun nedenlerini açıklamak yeterli. Aynı şekilde Batılı meslektaşlarımızdan da Irak, Libya ve çeşitli faaliyetler yürüttükleri diğer yerlerde hangi hedeflerin peşinde olduklarını duymak istiyoruz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230425/zaharova-abd-rus-gazetecilere-karsi-soykirim-isledi-1070185465.html
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rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), sergey lavrov
rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), sergey lavrov
Lavrov: Batı'nın Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelere ilişkin mantığı şizofrenik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelerin ancak Ukrayna'nın başarılı karşı saldırısının ardından başlayabileceğine ilişkin açıklamalarını şizofrenik olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelerin ancak Ukrayna'nın başarılı karşı saldırısının ardından başlayabileceğine ilişkin açıklamalarının şizofrenik olduğunu söyledi.
BM Güvenlik Konseyi’nin bugünkü oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, “Ukrayna'daki hedeflerimizi çok açık ve dürüst bir şekilde ifade ettik. Peki ABD'nin, NATO'nun, Avrupa Birliği'nin amacı nedir? Ukrayna'ya silah pompalamanın ardından bu saçma teori ortaya çıktı: Ukrayna'ya başarılı bir karşı saldırı sağlayalım ve sonra Ukrayna'dan, Zelenskiy'den müzakerelere başlamasını isteyelim. Bu şizofrenik bir mantıktır” dedi.
Rusya’nın Ukrayna topraklarından güvenlik tehditlerinin ortaya çıkmamasını sağlamaya çalıştığına vurgu yapan Lavrov, “Sadece yasal haklarımızı uygulamak için çalışmak, bunu dürüstçe yapmak, özel askeri harekat kapsamındaki eylemlerimizde olduğu gibi bunun nedenlerini açıklamak yeterli. Aynı şekilde Batılı meslektaşlarımızdan da Irak, Libya ve çeşitli faaliyetler yürüttükleri diğer yerlerde hangi hedeflerin peşinde olduklarını duymak istiyoruz” diye konuştu.