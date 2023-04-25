https://sputniknews.com.tr/20230425/lavrov-batinin-moskova-ile-kiev-arasindaki-muzakerelere-iliskin-mantigi-sizofrenik-1070189142.html

Lavrov: Batı'nın Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelere ilişkin mantığı şizofrenik

Lavrov: Batı'nın Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelere ilişkin mantığı şizofrenik

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelerin ancak Ukrayna'nın başarılı karşı saldırısının ardından başlayabileceğine... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T23:26+0300

2023-04-25T23:26+0300

2023-04-25T23:26+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

birleşmiş milletler (bm)

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelerin ancak Ukrayna'nın başarılı karşı saldırısının ardından başlayabileceğine ilişkin açıklamalarının şizofrenik olduğunu söyledi.BM Güvenlik Konseyi’nin bugünkü oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, “Ukrayna'daki hedeflerimizi çok açık ve dürüst bir şekilde ifade ettik. Peki ABD'nin, NATO'nun, Avrupa Birliği'nin amacı nedir? Ukrayna'ya silah pompalamanın ardından bu saçma teori ortaya çıktı: Ukrayna'ya başarılı bir karşı saldırı sağlayalım ve sonra Ukrayna'dan, Zelenskiy'den müzakerelere başlamasını isteyelim. Bu şizofrenik bir mantıktır” dedi.Rusya’nın Ukrayna topraklarından güvenlik tehditlerinin ortaya çıkmamasını sağlamaya çalıştığına vurgu yapan Lavrov, “Sadece yasal haklarımızı uygulamak için çalışmak, bunu dürüstçe yapmak, özel askeri harekat kapsamındaki eylemlerimizde olduğu gibi bunun nedenlerini açıklamak yeterli. Aynı şekilde Batılı meslektaşlarımızdan da Irak, Libya ve çeşitli faaliyetler yürüttükleri diğer yerlerde hangi hedeflerin peşinde olduklarını duymak istiyoruz” diye konuştu.

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rusya, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), sergey lavrov