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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/kolombiya-3-vatandasinin-ukraynada-oldugunu-duyurdu-1070139646.html
Kolombiya, 3 vatandaşının Ukrayna'da öldüğünü duyurdu
Kolombiya, 3 vatandaşının Ukrayna'da öldüğünü duyurdu
Kolombiya, 3 Kolombiya vatandaşının Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybettiğini duyurdu. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T05:32+0300
2023-04-25T05:32+0300
ukrayna krizi
kolombiya
ukrayna
çatışma
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Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karpat Sich adlı 49 Nolu Piyade taburunda bulunan 3 Kolombiya vatandaşının ölümünü bildirmekten üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.Kolombiyalıların, 30 Mart'ta Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk'taki Terniy meydanındaki bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini vurgulayan bakanlık, cesetlere ise enkaz nedeniyle 15 Nisan'da ulaşıldığını belirtti.Açıklamada, Kolombiyalıların naaşlarının ülkeye getirilmesi için Ukrayna makamlarıyla ve Polonya'daki Kolombiya Büyükelçiliğiyle irtibat halinde olduğu kaydedildi.Kolombiya makamları, 26 Ocak'taki açıklamasında da 2 vatandaşının Ukrayna'da öldüğünü bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230424/ukrayna-ordusundan-bir-asker-ile-yapilan-roportaj-twitter-kullanicilarini-ofkelendirdi-1070124946.html
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kolombiya, ukrayna, çatışma
kolombiya, ukrayna, çatışma

Kolombiya, 3 vatandaşının Ukrayna'da öldüğünü duyurdu

05:32 25.04.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023
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Kolombiya, 3 Kolombiya vatandaşının Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karpat Sich adlı 49 Nolu Piyade taburunda bulunan 3 Kolombiya vatandaşının ölümünü bildirmekten üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kolombiyalıların, 30 Mart'ta Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk'taki Terniy meydanındaki bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini vurgulayan bakanlık, cesetlere ise enkaz nedeniyle 15 Nisan'da ulaşıldığını belirtti.
Açıklamada, Kolombiyalıların naaşlarının ülkeye getirilmesi için Ukrayna makamlarıyla ve Polonya'daki Kolombiya Büyükelçiliğiyle irtibat halinde olduğu kaydedildi.
Kolombiya makamları, 26 Ocak'taki açıklamasında da 2 vatandaşının Ukrayna'da öldüğünü bildirmişti.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
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