https://sputniknews.com.tr/20230425/kolombiya-3-vatandasinin-ukraynada-oldugunu-duyurdu-1070139646.html

Kolombiya, 3 vatandaşının Ukrayna'da öldüğünü duyurdu

Kolombiya, 3 vatandaşının Ukrayna'da öldüğünü duyurdu

Kolombiya, 3 Kolombiya vatandaşının Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybettiğini duyurdu. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T05:32+0300

2023-04-25T05:32+0300

2023-04-25T05:32+0300

ukrayna krizi

kolombiya

ukrayna

çatışma

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Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karpat Sich adlı 49 Nolu Piyade taburunda bulunan 3 Kolombiya vatandaşının ölümünü bildirmekten üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.Kolombiyalıların, 30 Mart'ta Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk'taki Terniy meydanındaki bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini vurgulayan bakanlık, cesetlere ise enkaz nedeniyle 15 Nisan'da ulaşıldığını belirtti.Açıklamada, Kolombiyalıların naaşlarının ülkeye getirilmesi için Ukrayna makamlarıyla ve Polonya'daki Kolombiya Büyükelçiliğiyle irtibat halinde olduğu kaydedildi.Kolombiya makamları, 26 Ocak'taki açıklamasında da 2 vatandaşının Ukrayna'da öldüğünü bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230424/ukrayna-ordusundan-bir-asker-ile-yapilan-roportaj-twitter-kullanicilarini-ofkelendirdi-1070124946.html

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