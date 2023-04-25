https://sputniknews.com.tr/20230425/kolombiya-3-vatandasinin-ukraynada-oldugunu-duyurdu-1070139646.html
Kolombiya, 3 vatandaşının Ukrayna'da öldüğünü duyurdu
Kolombiya, 3 vatandaşının Ukrayna'da öldüğünü duyurdu
Kolombiya, 3 Kolombiya vatandaşının Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybettiğini duyurdu. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T05:32+0300
2023-04-25T05:32+0300
2023-04-25T05:32+0300
ukrayna krizi
kolombiya
ukrayna
çatışma
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Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karpat Sich adlı 49 Nolu Piyade taburunda bulunan 3 Kolombiya vatandaşının ölümünü bildirmekten üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.Kolombiyalıların, 30 Mart'ta Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk'taki Terniy meydanındaki bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini vurgulayan bakanlık, cesetlere ise enkaz nedeniyle 15 Nisan'da ulaşıldığını belirtti.Açıklamada, Kolombiyalıların naaşlarının ülkeye getirilmesi için Ukrayna makamlarıyla ve Polonya'daki Kolombiya Büyükelçiliğiyle irtibat halinde olduğu kaydedildi.Kolombiya makamları, 26 Ocak'taki açıklamasında da 2 vatandaşının Ukrayna'da öldüğünü bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230424/ukrayna-ordusundan-bir-asker-ile-yapilan-roportaj-twitter-kullanicilarini-ofkelendirdi-1070124946.html
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kolombiya, ukrayna, çatışma
kolombiya, ukrayna, çatışma
Kolombiya, 3 vatandaşının Ukrayna'da öldüğünü duyurdu
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Kolombiya, 3 Kolombiya vatandaşının Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karpat Sich adlı 49 Nolu Piyade taburunda bulunan 3 Kolombiya vatandaşının ölümünü bildirmekten üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kolombiyalıların, 30 Mart'ta Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk'taki Terniy meydanındaki bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini vurgulayan bakanlık, cesetlere ise enkaz nedeniyle 15 Nisan'da ulaşıldığını belirtti.
Açıklamada, Kolombiyalıların naaşlarının ülkeye getirilmesi için Ukrayna makamlarıyla ve Polonya'daki Kolombiya Büyükelçiliğiyle irtibat halinde olduğu kaydedildi.
Kolombiya makamları, 26 Ocak'taki açıklamasında da 2 vatandaşının Ukrayna'da öldüğünü bildirmişti.