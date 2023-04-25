https://sputniknews.com.tr/20230425/kiselev-aziz-george-kurdelesi-ukraynada-nazizme-karsi-mucadelenin-sembolu-1070186769.html

Kiselev: Aziz George Kurdelesi Ukrayna'da Nazizme karşı mücadelenin sembolü

Kiselev: Aziz George Kurdelesi Ukrayna'da Nazizme karşı mücadelenin sembolü

Rusya’da, 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz Georgiy Kurdelesi kampanyası başlatıldı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T22:45+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

aziz georgiy kurdelesi

dmitriy kiselev

rossiya segodnya uluslararası haber ajansı

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Rusya’da 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz Georgiy Kurdelesi kampanyasına start verildi. Kampanya bu yıl Rusya’ya bağlanan yeni bölgeler de dahil olmak üzere, ülkenin tüm bölgelerinde yürütülecek.Kampanyanın açılışında konuşan Uluslararası Rossiya Segodnya Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Aziz George Kurdelesi eyleminin yeni bir anlam kazandığını, Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının anısına saygının yanı sıra, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda Nazizm'e karşı verilen mücadelenin sembolü haline geldiğini ifade etti.Kiselev, “Geçen yıl içinde Aziz George Kurdelesinin anlamı ve önemi değişti. Daha önce, tüm ülke, tüm insanlar ve tüm dünya için çok önemli bir zaferin anısı olan Aziz George kurdelesi ile bugün savaşçılarımız, kahramanlarımız babalarımızın, dedelerimizin başarısını tekrarlıyor. Yine Nazizmle savaşıyoruz, yine insanları sınıflara ayıran bir rejimle savaşıyoruz” dedi.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Sivil Toplumu Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Olga Zanko, bu yıl 30 binden fazla gönüllünün Aziz George Kurdelesini dağıtacağını söyledi.

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rusya, ukrayna, aziz georgiy kurdelesi, dmitriy kiselev, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı