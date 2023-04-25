https://sputniknews.com.tr/20230425/kiselev-aziz-george-kurdelesi-ukraynada-nazizme-karsi-mucadelenin-sembolu-1070186769.html
Kiselev: Aziz George Kurdelesi Ukrayna'da Nazizme karşı mücadelenin sembolü
Kiselev: Aziz George Kurdelesi Ukrayna'da Nazizme karşı mücadelenin sembolü
Rusya’da, 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz Georgiy Kurdelesi kampanyası başlatıldı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T22:45+0300
2023-04-25T22:45+0300
2023-04-25T22:45+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
aziz georgiy kurdelesi
dmitriy kiselev
rossiya segodnya uluslararası haber ajansı
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Rusya’da 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz Georgiy Kurdelesi kampanyasına start verildi. Kampanya bu yıl Rusya’ya bağlanan yeni bölgeler de dahil olmak üzere, ülkenin tüm bölgelerinde yürütülecek.Kampanyanın açılışında konuşan Uluslararası Rossiya Segodnya Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Aziz George Kurdelesi eyleminin yeni bir anlam kazandığını, Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının anısına saygının yanı sıra, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda Nazizm'e karşı verilen mücadelenin sembolü haline geldiğini ifade etti.Kiselev, “Geçen yıl içinde Aziz George Kurdelesinin anlamı ve önemi değişti. Daha önce, tüm ülke, tüm insanlar ve tüm dünya için çok önemli bir zaferin anısı olan Aziz George kurdelesi ile bugün savaşçılarımız, kahramanlarımız babalarımızın, dedelerimizin başarısını tekrarlıyor. Yine Nazizmle savaşıyoruz, yine insanları sınıflara ayıran bir rejimle savaşıyoruz” dedi.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Sivil Toplumu Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Olga Zanko, bu yıl 30 binden fazla gönüllünün Aziz George Kurdelesini dağıtacağını söyledi.
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rusya, ukrayna, aziz georgiy kurdelesi, dmitriy kiselev, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı
rusya, ukrayna, aziz georgiy kurdelesi, dmitriy kiselev, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı
Kiselev: Aziz George Kurdelesi Ukrayna'da Nazizme karşı mücadelenin sembolü
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Rusya’da, 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz Georgiy Kurdelesi kampanyası başlatıldı.
Rusya’da 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz Georgiy Kurdelesi kampanyasına start verildi. Kampanya bu yıl Rusya’ya bağlanan yeni bölgeler de dahil olmak üzere, ülkenin tüm bölgelerinde yürütülecek.
Kampanyanın açılışında konuşan Uluslararası Rossiya Segodnya Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Aziz George Kurdelesi eyleminin yeni bir anlam kazandığını, Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının anısına saygının yanı sıra, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda Nazizm'e karşı verilen mücadelenin sembolü haline geldiğini ifade etti.
Kiselev, “Geçen yıl içinde Aziz George Kurdelesinin anlamı ve önemi değişti. Daha önce, tüm ülke, tüm insanlar ve tüm dünya için çok önemli bir zaferin anısı olan Aziz George kurdelesi ile bugün savaşçılarımız, kahramanlarımız babalarımızın, dedelerimizin başarısını tekrarlıyor. Yine Nazizmle savaşıyoruz, yine insanları sınıflara ayıran bir rejimle savaşıyoruz” dedi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Sivil Toplumu Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Olga Zanko, bu yıl 30 binden fazla gönüllünün Aziz George Kurdelesini dağıtacağını söyledi.