https://sputniknews.com.tr/20230425/kilosu-3-bin-lira-olan-mantar-buldular-zeybek-oynayarak-kutlama-yaptilar-1070159421.html

Kilosu 3 bin lira olan mantar buldular, zeybek oynayarak kutlama yaptılar

Kilosu 3 bin lira olan mantar buldular, zeybek oynayarak kutlama yaptılar

Ormanda 5 kilogram kuzugöbeği mantarı toplayan 3 arkadaş, zeybek oynayarak kutlama yaptı. O anlar sosyal medyada 2 günde 1 milyon izlenmeye ulaştı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T14:01+0300

2023-04-25T14:01+0300

2023-04-25T14:38+0300

kuzugöbeği

yaşam

kutlama

zeybek

oyun

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Bolu'da yaşayan Onur Karakaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Burdur'a gitti. Onur Karakaş, kardeşi İzzet ve İbrahim Uçar ile birlikte Burdur’un Aziziye köyünde bulunan ormanlık alanda mantar aramaya başladı. 3 Yörük arkadaş, sedir ve ladin gibi ağaçların dibinde çok sayıda kuzugöbeği mantarı buldu. Ormanda bu mantar çeşidinden 5 kilo toplayan arkadaşlar zeybek oynayarak kutlama yaptı. 3 kafadarın neşeli anları sosyal medyada 2 günde 1 milyon izlenmeye ulaştı.O anları anlatan Onur Karakaş, "Biz o an kuzugöbeği mantarı bulduk. İki kardeş bir de arkadaş olarak oynadık. Dağda zeybek oynayalım dedik. Oynadık ve videoyu sosyal medyada paylaştık. 1 milyon görüntüleme aldık videodan. Hoşumuza gitti. Allah izin verirse yakında bir tane daha çekmeyi düşünüyoruz" dedi.'Yaş halinin kilosu 500 TL, kurusunun da 3 bin TL olduğu söyleniyor'Kuru kuzugöbeği mantarının kilosunun 3 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Karakaş, "Türkiye fiyatında yaşının kilosu 500 TL, kurusunun da 3 bin TL olduğu söyleniyor. 2 günde 5 kilo topladık. Bir de aynı zamanda yurt dışında bunun gramajı daha pahalıymış. Biz bunu yiyoruz. Bu derde deva olan bir şey. Çam ormanının bulunduğu her yerde olur" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220502/kuzugobegi-hasadi-basladi-kilosu-350-liradan-satiliyor-1056018766.html

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kuzugöbeği, kutlama, zeybek, oyun