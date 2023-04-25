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https://sputniknews.com.tr/20230425/kilosu-3-bin-lira-olan-mantar-buldular-zeybek-oynayarak-kutlama-yaptilar-1070159421.html
Kilosu 3 bin lira olan mantar buldular, zeybek oynayarak kutlama yaptılar
Kilosu 3 bin lira olan mantar buldular, zeybek oynayarak kutlama yaptılar
Ormanda 5 kilogram kuzugöbeği mantarı toplayan 3 arkadaş, zeybek oynayarak kutlama yaptı. O anlar sosyal medyada 2 günde 1 milyon izlenmeye ulaştı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T14:01+0300
2023-04-25T14:38+0300
kuzugöbeği
yaşam
kutlama
zeybek
oyun
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Bolu'da yaşayan Onur Karakaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Burdur'a gitti. Onur Karakaş, kardeşi İzzet ve İbrahim Uçar ile birlikte Burdur’un Aziziye köyünde bulunan ormanlık alanda mantar aramaya başladı. 3 Yörük arkadaş, sedir ve ladin gibi ağaçların dibinde çok sayıda kuzugöbeği mantarı buldu. Ormanda bu mantar çeşidinden 5 kilo toplayan arkadaşlar zeybek oynayarak kutlama yaptı. 3 kafadarın neşeli anları sosyal medyada 2 günde 1 milyon izlenmeye ulaştı.O anları anlatan Onur Karakaş, "Biz o an kuzugöbeği mantarı bulduk. İki kardeş bir de arkadaş olarak oynadık. Dağda zeybek oynayalım dedik. Oynadık ve videoyu sosyal medyada paylaştık. 1 milyon görüntüleme aldık videodan. Hoşumuza gitti. Allah izin verirse yakında bir tane daha çekmeyi düşünüyoruz" dedi.'Yaş halinin kilosu 500 TL, kurusunun da 3 bin TL olduğu söyleniyor'Kuru kuzugöbeği mantarının kilosunun 3 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Karakaş, "Türkiye fiyatında yaşının kilosu 500 TL, kurusunun da 3 bin TL olduğu söyleniyor. 2 günde 5 kilo topladık. Bir de aynı zamanda yurt dışında bunun gramajı daha pahalıymış. Biz bunu yiyoruz. Bu derde deva olan bir şey. Çam ormanının bulunduğu her yerde olur" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220502/kuzugobegi-hasadi-basladi-kilosu-350-liradan-satiliyor-1056018766.html
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kuzugöbeği, kutlama, zeybek, oyun
kuzugöbeği, kutlama, zeybek, oyun

Kilosu 3 bin lira olan mantar buldular, zeybek oynayarak kutlama yaptılar

14:01 25.04.2023 (güncellendi: 14:38 25.04.2023)
© İHAOrmanda 5 kilogram kuzugöbeği mantarı
Ormanda 5 kilogram kuzugöbeği mantarı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© İHA
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Ormanda 5 kilogram kuzugöbeği mantarı toplayan 3 arkadaş, zeybek oynayarak kutlama yaptı. O anlar sosyal medyada 2 günde 1 milyon izlenmeye ulaştı.
Bolu'da yaşayan Onur Karakaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Burdur'a gitti. Onur Karakaş, kardeşi İzzet ve İbrahim Uçar ile birlikte Burdur’un Aziziye köyünde bulunan ormanlık alanda mantar aramaya başladı. 3 Yörük arkadaş, sedir ve ladin gibi ağaçların dibinde çok sayıda kuzugöbeği mantarı buldu. Ormanda bu mantar çeşidinden 5 kilo toplayan arkadaşlar zeybek oynayarak kutlama yaptı. 3 kafadarın neşeli anları sosyal medyada 2 günde 1 milyon izlenmeye ulaştı.
O anları anlatan Onur Karakaş, "Biz o an kuzugöbeği mantarı bulduk. İki kardeş bir de arkadaş olarak oynadık. Dağda zeybek oynayalım dedik. Oynadık ve videoyu sosyal medyada paylaştık. 1 milyon görüntüleme aldık videodan. Hoşumuza gitti. Allah izin verirse yakında bir tane daha çekmeyi düşünüyoruz" dedi.

'Yaş halinin kilosu 500 TL, kurusunun da 3 bin TL olduğu söyleniyor'

Kuru kuzugöbeği mantarının kilosunun 3 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Karakaş, "Türkiye fiyatında yaşının kilosu 500 TL, kurusunun da 3 bin TL olduğu söyleniyor. 2 günde 5 kilo topladık. Bir de aynı zamanda yurt dışında bunun gramajı daha pahalıymış. Biz bunu yiyoruz. Bu derde deva olan bir şey. Çam ormanının bulunduğu her yerde olur" diye konuştu.
Konya’da kilosu 350 liradan alımı yapılan kuzugöbeği hasadı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
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Kuzugöbeği hasadı başladı: Kilosu 350 liradan satılıyor
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