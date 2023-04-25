https://sputniknews.com.tr/20230425/kilicdaroglundan-yeni-paylasim-bay-kemalin-tahtasi-4-1070184042.html

Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Bay Kemal’in Tahtası-4

Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Bay Kemal’in Tahtası-4

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan 'Bay Kemal’in Tahtası-4' başlıklı bir video paylaştı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

seçim

tahta

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yeni bir videolu paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal’in Tahtası-4' başlıklı paylaşımda "Acil söndürülmesi gereken yangınlar var ama orta vadede halkımızı zenginleştirecek vizyon da şart. Ateşler söndürülür ama kalkınma için başka bir kafa lazım. Bu ancak şampiyonlar ligi insan kaynağı ve bolca yabancı yatırım ile olur. O da sadece bizde var" ifadelerine yer verdi.

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