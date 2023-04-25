https://sputniknews.com.tr/20230425/kilicdaroglu-israil-turkiye-vatandaslarina-saygi-duymayi-ogrenmek-zorunda-1070162473.html
Kılıçdaroğlu: İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda
Kılıçdaroğlu: İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İsrail’den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum" dedi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T14:46+0300
2023-04-25T14:46+0300
2023-04-25T14:46+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
israil
kuran
kuran-ı kerim
türkiye
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu, "İsrail’den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum. Bu bizim ilerideki ilişkilerimizi etkileyecektir. İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230422/israil-gucleri-isgal-altindaki-bati-seriada-filistinli-bir-cocugu-yaraladi-1070039889.html
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kemal kılıçdaroğlu, israil, kuran, kuran-ı kerim, türkiye
kemal kılıçdaroğlu, israil, kuran, kuran-ı kerim, türkiye
Kılıçdaroğlu: İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İsrail’den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, "İsrail’den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum. Bu bizim ilerideki ilişkilerimizi etkileyecektir. İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda" ifadelerini kullandı.