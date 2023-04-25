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Kılıçdaroğlu: İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda
Kılıçdaroğlu: İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İsrail’den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum" dedi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T14:46+0300
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politika
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israil
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu, "İsrail’den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum. Bu bizim ilerideki ilişkilerimizi etkileyecektir. İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230422/israil-gucleri-isgal-altindaki-bati-seriada-filistinli-bir-cocugu-yaraladi-1070039889.html
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kemal kılıçdaroğlu, israil, kuran, kuran-ı kerim, türkiye
kemal kılıçdaroğlu, israil, kuran, kuran-ı kerim, türkiye

Kılıçdaroğlu: İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda

14:46 25.04.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İsrail’den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, "İsrail’den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum. Bu bizim ilerideki ilişkilerimizi etkileyecektir. İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda" ifadelerini kullandı.
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