https://sputniknews.com.tr/20230425/kilicdaroglu-israil-turkiye-vatandaslarina-saygi-duymayi-ogrenmek-zorunda-1070162473.html

Kılıçdaroğlu: İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda

Kılıçdaroğlu: İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İsrail’den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum" dedi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T14:46+0300

2023-04-25T14:46+0300

2023-04-25T14:46+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

israil

kuran

kuran-ı kerim

türkiye

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu, "İsrail’den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum. Bu bizim ilerideki ilişkilerimizi etkileyecektir. İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230422/israil-gucleri-isgal-altindaki-bati-seriada-filistinli-bir-cocugu-yaraladi-1070039889.html

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