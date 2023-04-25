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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/kilicdaroglu-gencler-ne-ev-alabilirim-ne-araba-alabilirim-diye-dusunuyor-1070168518.html
Kılıçdaroğlu: Gençler 'ne ev alabilirim ne araba alabilirim' diye düşünüyor
Kılıçdaroğlu: Gençler 'ne ev alabilirim ne araba alabilirim' diye düşünüyor
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler neden Türkiye'de umutsuz? Bu ücretle ne ev alabilirim ne araba... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de konuştu.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230421/toki-baskani-acikladi-yarisi-bizden-kampanyasinin-ayrintilari-ne-1070024961.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, suriyeli
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, suriyeli

Kılıçdaroğlu: Gençler 'ne ev alabilirim ne araba alabilirim' diye düşünüyor

16:14 25.04.2023 (güncellendi: 16:16 25.04.2023)
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler neden Türkiye'de umutsuz? Bu ücretle ne ev alabilirim ne araba alabilirim diye düşünüyor" dedi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:
Çiftçiye kırmızı mazot vereceğiz. ÖTV'siz KDV'siz mazot vereceğiz. Çiftçiyi toprağa küstürürseniz her şey dışarıdan gelir.
Gençler neden Türkiye'de umutsuz? Bu ücretle ne ev alabilirim ne araba alabilirim diye düşünüyor. Düzeni değiştirmek istiyorsanız iş bulmak istiyorsanız kısa süre içinde arabam olsun istiyorsanız bu düzeni değiştireceğiz. Biz halkın düzenini inşa etmek istiyoruz.
Eskişehir'de 100 bin öğrenci var ama yurt sayısı 15 bin civarında. Bir yıl içinde Türkiye'de yurt sorununu çözeceğiz.
Bunları söylediğim zaman 'Parayı nereden bulacaksın, nasıl yapacaksın' diyorlar. Sen beşli çetelere para bulurken para var ama vatandaşa gelince para yok. Bay Kemal ne diyor? Ne söylersen söyle onlardan o paraların tamamını son kuruşuna kadar alacağım ve millete vereceğim.
TOKİ niye kuruldu? Kira sorununu çözmek için. İnsanlar pahalı değil, ucuz ve yaşanabilir evlere kavuşsun diye kuruldu. 22 yıldır kira sorununu çözemediler. Şimdi insanlar ev sahibinin istediği kirayı ödeyemediği için davalar açılmaya başladı. Ev sorununu çözmenin 1. yolu yabancıya ev satmayacaksın. Bizim insanımız 400 bin doları nereden bulacak? O parayı Bay Kemal bulacak herkes, ev sahibi olacak. Onlar çetelere çalışıyorlar, yabancılara çalışıyorlar. TOKİ lüks konut yapmayacak. Adı üstünde toplu konut yapacak. Asıl işlemine döndüreceğiz. Kızılay çadır satmayacak, kan satmayacak. Eskiden olduğu gibi zor günlerimizde yanımızda olacak.
Suriyeli kardeşlerimiz. Onların kendi evlerine dönmelerini istiyor musunuz? Ben AKP ve MHP’ye oy veren vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sınırlar neden korunmuyor. 3 milyon 600 bin Suriyelinin bizim ülkemizde ne işi var. Neden çaba harcamadınız. Al sığınmacıların hepsini Saray’a yerleştir kardeşim. Hatay’ın nüfusu değişecek. Bizim çocuklarımız iş bulamıyor. Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde, ırkçılık yapmadan, kendi ülkelerine göndereceğiz. Yollarını, okullarını, kreşlerinin hepsini AB fonlarıyla yapacağız.
Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde, ırkçılık yapmadan, kendi ülkelerine göndereceğiz. Yollarını, okullarını, kreşlerinin hepsini AB fonlarıyla yapacağız.
TOKİ - Konut - Daire - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
EKONOMİ
TOKİ Başkanı açıkladı: 'Yarısı Bizden' kampanyasının ayrıntıları ne?
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