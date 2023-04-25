https://sputniknews.com.tr/20230425/kibris-yaz-sezonu-oncesi-3-bin-ukraynali-siginmaciyi-otellerden-cikaracak-1070186460.html
'Kıbrıs, yaz sezonu öncesi 3 bin Ukraynalı sığınmacıyı otellerden çıkaracak'
'Kıbrıs, yaz sezonu öncesi 3 bin Ukraynalı sığınmacıyı otellerden çıkaracak'
Kıbrıs yönetiminin yaz sezonu yaklaşırken 3 bin Ukraynalı sığınmacıyı otellerden çıkarmayı planladığı belirtildi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T22:36+0300
2023-04-25T22:36+0300
2023-04-25T22:36+0300
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AlphaNews haber sitesinin aktardığına göre Kıbrıs makamları, adadaki 21 otele yerleştirilen Ukraynalılara bildirimde bulunarak 31 Mayıs'a kadar otellerden çıkmalarını talep etti.Otellerden çıkmak zorunda kalacak Ukraynalı sığınmacılar, kira yardımı almak ve iş bulmak için ilgili kurumlara başvuruda bulunabilecek.Habere göre 1 Mart 2023'ten itibaren otele yerleştirilen Ukraynalı sığınmacılar, 6 ay daha otellerinde konaklamaya devam etme hakkına sahip olacak. 1 Haziran'dan sonra sığınmacıları ağırlamaya devam edecek oteller, Kıbrıs Turizm Bakanlığı'nın ilan ettiği ihale sonucunda belirlenecek.12 Mart tarihli verilere göre Kıbrıs'ta yaklaşık 16 bin Ukraynalı sığınmacı ikamet ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230301/polonyadaki-ukraynali-siginmacilara-konaklama-merkezlerine-odeme-yapma-zorunlulugu-1067679188.html
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ukrayna, kıbrıs, sığınmacı
ukrayna, kıbrıs, sığınmacı
'Kıbrıs, yaz sezonu öncesi 3 bin Ukraynalı sığınmacıyı otellerden çıkaracak'
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Kıbrıs yönetiminin yaz sezonu yaklaşırken 3 bin Ukraynalı sığınmacıyı otellerden çıkarmayı planladığı belirtildi.
AlphaNews haber sitesinin aktardığına göre Kıbrıs makamları, adadaki 21 otele yerleştirilen Ukraynalılara bildirimde bulunarak 31 Mayıs'a kadar otellerden çıkmalarını talep etti.
Otellerden çıkmak zorunda kalacak Ukraynalı sığınmacılar, kira yardımı almak ve iş bulmak için ilgili kurumlara başvuruda bulunabilecek.
Habere göre 1 Mart 2023'ten itibaren otele yerleştirilen Ukraynalı sığınmacılar, 6 ay daha otellerinde konaklamaya devam etme hakkına sahip olacak. 1 Haziran'dan sonra sığınmacıları ağırlamaya devam edecek oteller, Kıbrıs Turizm Bakanlığı'nın ilan ettiği ihale sonucunda belirlenecek.
12 Mart tarihli verilere göre Kıbrıs'ta yaklaşık 16 bin Ukraynalı sığınmacı ikamet ediyor.