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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230425/kartli-odemeler-mart-ayinda-da-artti-1070148120.html
Kartlı ödemeler Mart ayında da arttı
Kartlı ödemeler Mart ayında da arttı
Mart ayında kartlı ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artarak 523 milyar TL oldu. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T11:04+0300
2023-04-25T11:04+0300
ekonomi
kredi kartı
ödeme
temassız ödeme
ekonomi
alışveriş
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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artarak 523 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 416,8 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 97,9 milyar TL’sinde banka kartları, 8,5 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 114, banka kartı ile ödemelerde yüzde 132 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 113 olarak gerçekleşti.Geçen yılın aynı dönemine göre ödemelerde depremin etkisiyle en fazla büyümenin yüzde 191 artış ve 2,2 milyar TL’lik ödeme tutarı ile Dernek ve Sosyal Hizmetler sektöründe olduğu görüldü. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 188 artış ve 23,2 milyar TL’lik ödeme tutarı ile Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça, yüzde 184 artış ve 22,8 milyar TL’lik ödeme tutarı ile Sigorta sektörü, yüzde 154 artış ve 11,8 milyar TL’lik ödeme tutarı ile Eğitim/Kırtasiye/Ofis Malzemeleri, yüzde 149 artış ve 41,5 milyar TL’lik ödeme tutarı ile de Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar sektörleri takip etti.Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2023 Yılı mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Mart ayı sonunda Türkiye’de 104,1 milyon adet kredi kartı, 174,4 milyon adet banka kartı ve 75,9 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.2022 yılının Mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18’lik, banka kartı adedinde yüzde 13’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 27’lik artış yaşandı.Toplam kart sayısı ise 354,4 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artış gösterdi.Temassız ödeme adedi yüzde 40 arttıTemassız ödeme adedi Mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak, 662 milyon adede ulaştı.Mart ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 70’inin yani her 10 kartlı ödemeden 7’sinin temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken günlük temassız ödeme adedi ise 21 milyon adedi geçti.İş yeri tarafında da temassız dönüşüm hızla devam ederken bugün her 5 terminalden 4’ünde temassız ödeme yapılabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230413/turkiyenin-e-ticaret-hacmi-2022de-800-milyar-lirayi-asti-1069644726.html
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kredi kartı, ödeme, temassız ödeme, ekonomi, alışveriş
kredi kartı, ödeme, temassız ödeme, ekonomi, alışveriş

Kartlı ödemeler Mart ayında da arttı

11:04 25.04.2023
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
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Mart ayında kartlı ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artarak 523 milyar TL oldu.
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artarak 523 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 416,8 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 97,9 milyar TL’sinde banka kartları, 8,5 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 114, banka kartı ile ödemelerde yüzde 132 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 113 olarak gerçekleşti.
Geçen yılın aynı dönemine göre ödemelerde depremin etkisiyle en fazla büyümenin yüzde 191 artış ve 2,2 milyar TL’lik ödeme tutarı ile Dernek ve Sosyal Hizmetler sektöründe olduğu görüldü. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 188 artış ve 23,2 milyar TL’lik ödeme tutarı ile Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça, yüzde 184 artış ve 22,8 milyar TL’lik ödeme tutarı ile Sigorta sektörü, yüzde 154 artış ve 11,8 milyar TL’lik ödeme tutarı ile Eğitim/Kırtasiye/Ofis Malzemeleri, yüzde 149 artış ve 41,5 milyar TL’lik ödeme tutarı ile de Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar sektörleri takip etti.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2023 Yılı mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Mart ayı sonunda Türkiye’de 104,1 milyon adet kredi kartı, 174,4 milyon adet banka kartı ve 75,9 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.
2022 yılının Mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18’lik, banka kartı adedinde yüzde 13’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 27’lik artış yaşandı.
Toplam kart sayısı ise 354,4 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artış gösterdi.

Temassız ödeme adedi yüzde 40 arttı

Temassız ödeme adedi Mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak, 662 milyon adede ulaştı.
Mart ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 70’inin yani her 10 kartlı ödemeden 7’sinin temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken günlük temassız ödeme adedi ise 21 milyon adedi geçti.
İş yeri tarafında da temassız dönüşüm hızla devam ederken bugün her 5 terminalden 4’ünde temassız ödeme yapılabiliyor.
İnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
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