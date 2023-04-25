https://sputniknews.com.tr/20230425/kartalda-surat-botundan-denize-dusen-kisi-araniyor-1070149416.html
Kartal'da sürat botundan denize düşen kişi aranıyor
Kartal'da sürat botundan denize düşen kişi aranıyor
Kartal'da sürat botundan denize düşen 2 kişiden biri kurtarılırken, kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T11:18+0300
2023-04-25T11:18+0300
2023-04-25T11:18+0300
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Dragos sahilinde dün akşam saatlerinde sürat botuyla denize açılan 2 kişi, henüz belirlenemeyen sebeple suya düştü.Haber verilmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Denize düşen 1 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu. Hipotermi geçirdiği belirlenen kişinin hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi.Kontrolden çıkan ve çalışır vaziyetteki bot, sahildeki kayalıklara çarparak durdu. Olay yerinden kaldırılan sürat botunun kontrolden çıkarak sahildeki kayalıklara çarpma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Kaybolan kişiyi arama çalışmaları, gece saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter desteğiyle yürütülürken, sabah saatlerinden itibaren da tekneyle yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230405/antalya-aciklarinda-ticari-gemi-batti-5-personel-kurtarildi-9-personel-araniyor-1069196466.html
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istanbul, kartal, tekne, sahil güvenlik, kayıp
istanbul, kartal, tekne, sahil güvenlik, kayıp
Kartal'da sürat botundan denize düşen kişi aranıyor
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Kartal'da sürat botundan denize düşen 2 kişiden biri kurtarılırken, kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Dragos sahilinde dün akşam saatlerinde sürat botuyla denize açılan 2 kişi, henüz belirlenemeyen sebeple suya düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Denize düşen 1 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu. Hipotermi geçirdiği belirlenen kişinin hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Kontrolden çıkan ve çalışır vaziyetteki bot, sahildeki kayalıklara çarparak durdu. Olay yerinden kaldırılan sürat botunun kontrolden çıkarak sahildeki kayalıklara çarpma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaybolan kişiyi arama çalışmaları, gece saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter desteğiyle yürütülürken, sabah saatlerinden itibaren da tekneyle yapılıyor.