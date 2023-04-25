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https://sputniknews.com.tr/20230425/karsta-kendisini-rahatsiz-eden-kisiyi-olduren-lise-ogrencisi-azra-eye-8-yil-hapis-cezasi-verildi-1070175951.html
Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldüren lise öğrencisi Azra E.'ye 8 yıl hapis cezası verildi
Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldüren lise öğrencisi Azra E.'ye 8 yıl hapis cezası verildi
Kars'ın Arpaçay ilçesinde kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi köy meydanında öldüren lise öğrencisi Azra E.'ye, "haksız tahrik altında... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T18:32+0300
2023-04-25T18:32+0300
türkiye
kars
mahkeme
öldürme
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Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Azra E., yakınları ve taraf avukatları katıldı.Duruşmada savcı, mütalaasında Azra E.'nin "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.Azra E., mütalaaya karşı savunmasında, 14 yaşından beri taciz edildiğini ileri sürerek, "Beni kaçırmak için arkadaşlarımdan yardım istedi, çocuklarının üzerinden bana mesaj atıyordu. Beni kaçırmasından korkuyordum, bir kaç defa uyardım, 'yapma' dedim. Olay günü hayvanları sulamaya götürürken üzerime geldi, çok korktum, pişmanım. Okuldan çok geri kaldım, mağdur oldum, psikolojik tedavi görüyorum, bilerek öldürmedim, pişmanım." ifadelerini kullandı.Sanık avukatı Sinan Erdağı ise maktulün Azra'yı gerek kaçırmak için araç temin etme ve gerekse kendisine yardımcı olacak kişileri temin etme çabası içerisinde bulunduğunun dosyadaki tüm delillerle sabit olduğunu belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.Mahkeme heyeti, sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına ve hakkında uygulanan adli kontrol şartlarının devam edilmesine hükmetti.Avukat Erdağı, duruşma sonrası gazetecilere, bu tür kararlarda üst mahkeme yolunun açık olduğuna işaret ederek, "Beklediğimiz bir karar değildi. 14 yaşından beri tacize uğrayan, sürekli korku altında yaşayan bir çocuğun, kasten bu suçu işlemediği, korku ve panikle bu suçu işlediği yönünde savunmalarımız vardı. Mahkeme, tahrik altında olayın gerçekleştiğini kabul ederek nihayetinde 8 yıl 4 ay ceza verdi. Azra hakkında bir tutuklama kararı verilmedi. Bundan sonra üst düzey yargı makamlarında önce Bölge Adliye Mahkemesinde, gerekirse de Yargıtay'da bu noktadaki savunmalarımızı ileri sürerek daha hakkaniyete uygun karar için çabalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.OlayKars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla 28 Şubat 2022'de tartıştığı Birdal Doğan'ı evinin yakınındaki köy meydanında silahla vurarak öldüren Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E. hakkında hazırlanan iddianamede, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıla kadar hapis istenmişti.Sanık, 5 Temmuz'daki ilk duruşmada tahliye edilmişti.
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kars, mahkeme, öldürme
kars, mahkeme, öldürme

Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldüren lise öğrencisi Azra E.'ye 8 yıl hapis cezası verildi

18:32 25.04.2023
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© İHA
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi köy meydanında öldüren lise öğrencisi Azra E.'ye, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Azra E., yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada savcı, mütalaasında Azra E.'nin "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Azra E., mütalaaya karşı savunmasında, 14 yaşından beri taciz edildiğini ileri sürerek, "Beni kaçırmak için arkadaşlarımdan yardım istedi, çocuklarının üzerinden bana mesaj atıyordu. Beni kaçırmasından korkuyordum, bir kaç defa uyardım, 'yapma' dedim. Olay günü hayvanları sulamaya götürürken üzerime geldi, çok korktum, pişmanım. Okuldan çok geri kaldım, mağdur oldum, psikolojik tedavi görüyorum, bilerek öldürmedim, pişmanım." ifadelerini kullandı.
Sanık avukatı Sinan Erdağı ise maktulün Azra'yı gerek kaçırmak için araç temin etme ve gerekse kendisine yardımcı olacak kişileri temin etme çabası içerisinde bulunduğunun dosyadaki tüm delillerle sabit olduğunu belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına ve hakkında uygulanan adli kontrol şartlarının devam edilmesine hükmetti.
Avukat Erdağı, duruşma sonrası gazetecilere, bu tür kararlarda üst mahkeme yolunun açık olduğuna işaret ederek, "Beklediğimiz bir karar değildi. 14 yaşından beri tacize uğrayan, sürekli korku altında yaşayan bir çocuğun, kasten bu suçu işlemediği, korku ve panikle bu suçu işlediği yönünde savunmalarımız vardı. Mahkeme, tahrik altında olayın gerçekleştiğini kabul ederek nihayetinde 8 yıl 4 ay ceza verdi. Azra hakkında bir tutuklama kararı verilmedi. Bundan sonra üst düzey yargı makamlarında önce Bölge Adliye Mahkemesinde, gerekirse de Yargıtay'da bu noktadaki savunmalarımızı ileri sürerek daha hakkaniyete uygun karar için çabalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Olay

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla 28 Şubat 2022'de tartıştığı Birdal Doğan'ı evinin yakınındaki köy meydanında silahla vurarak öldüren Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E. hakkında hazırlanan iddianamede, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıla kadar hapis istenmişti.
Sanık, 5 Temmuz'daki ilk duruşmada tahliye edilmişti.
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