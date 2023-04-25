https://sputniknews.com.tr/20230425/kalipso-krali-harry-belafonte-hayatini-kaybetti-1070188248.html
'Kalipso Kralı' Harry Belafonte hayatını kaybetti
'Kalipso Kralı' Harry Belafonte hayatını kaybetti
Türkiye'de 'Beter Böcek' ismiyle gösterime giren 'Beetlejuice' filminin de şarkıları olan 'The Banana Boat Song (Day-O)' ve 'Jump in the Line' şarkılarıyla... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T23:14+0300
2023-04-25T23:14+0300
2023-04-25T23:14+0300
dünya
harry belafonte
beter böcek
şarkıcı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070188082_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f571f1b577fe857cdc7e9ba7db8ce9e2.jpg
Şarkıcı, aktivist ve aktör Belafonte'nin ölüm nedeni konjestif kalp yetmezliği olarak açıklandı.Belafonte aynı zamanda, Tim Burton filmi 'Beter Böcek'in (Beetlejuice) de şarkısı olan, Irving Burgie ve William A. Attaway'in bestesi 'The Banana Boat Song (Day-O)' ve 'Jump in the Line' şarkılarıyla tanınıyordu.Belafonte, Karayip göçmeni bir ailenin oğlu olarak New York'ta büyüdü. Pek çok farklı türde müzik kaydetmesine rağmen, 1950'lerde Karayip hitleri 'The Banana Boat Song (Day-O)' ve 'Jump in the Line' sayesinde 'Kalipso Kralı' olarak tanındı.1956 tarihli Calypso albümü aynı zamanda bir milyon satışa ulaşan ilk Long Play (uzun çalar) oldu. Çok sayıda stüdyo albümü kaydetmenin yanı sıra, sahnede, ekranda, birden fazla filmde ve TV varyetelerinde rol aldı.Aynı zamanda bir sivil haklar aktivisti olan sanatçının son stüdyo albümü 'Paradise in Gazankulu' 1988'de çıktı.Belafonte, 1950'lerde ve 1960'larda Sivil Haklar Hareketi'ni destekledi ve Martin Luther King Jr.'ın da yakın arkadaşlarından biriydi. Diğer birçok sivil haklar aktivisti gibi, Belafonte de McCarthy döneminde kara listeye alındı.
https://sputniknews.com.tr/20210908/tupacin-icinde-vuruldugu-bmw-17-milyon-dolara-satisa-cikarildi-1048727134.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070188082_118:0:1078:720_1920x0_80_0_0_d6eff00298ee689fd097ce745aeba6f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
harry belafonte, beter böcek, şarkıcı
harry belafonte, beter böcek, şarkıcı
'Kalipso Kralı' Harry Belafonte hayatını kaybetti
Abone ol
Türkiye'de 'Beter Böcek' ismiyle gösterime giren 'Beetlejuice' filminin de şarkıları olan 'The Banana Boat Song (Day-O)' ve 'Jump in the Line' şarkılarıyla tanınan Harry Belafonte, 96 yaşında hayatını kaybetti.
Şarkıcı, aktivist ve aktör Belafonte'nin ölüm nedeni konjestif kalp yetmezliği olarak açıklandı.
Belafonte aynı zamanda, Tim Burton filmi 'Beter Böcek'in (Beetlejuice) de şarkısı olan, Irving Burgie ve William A. Attaway'in bestesi 'The Banana Boat Song (Day-O)' ve 'Jump in the Line' şarkılarıyla tanınıyordu.
Belafonte, Karayip göçmeni bir ailenin oğlu olarak New York'ta büyüdü. Pek çok farklı türde müzik kaydetmesine rağmen, 1950'lerde Karayip hitleri 'The Banana Boat Song (Day-O)' ve 'Jump in the Line' sayesinde 'Kalipso Kralı' olarak tanındı.
1956 tarihli Calypso albümü aynı zamanda bir milyon satışa ulaşan ilk Long Play (uzun çalar) oldu. Çok sayıda stüdyo albümü kaydetmenin yanı sıra, sahnede, ekranda, birden fazla filmde ve TV varyetelerinde rol aldı.
Aynı zamanda bir sivil haklar aktivisti olan sanatçının son stüdyo albümü 'Paradise in Gazankulu' 1988'de çıktı.
Belafonte, 1950'lerde ve 1960'larda Sivil Haklar Hareketi'ni destekledi ve Martin Luther King Jr.'ın da yakın arkadaşlarından biriydi. Diğer birçok sivil haklar aktivisti gibi, Belafonte de McCarthy döneminde kara listeye alındı.