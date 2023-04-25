https://sputniknews.com.tr/20230425/kahramanmarasta-depremzedelere-1-hazirana-kadar-su-faturasi-kesilmeyecek-1070177115.html
Kahramanmaraş'ta depremzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek
Kahramanmaraş'ta depremzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek
Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T19:04+0300
2023-04-25T19:04+0300
2023-04-25T19:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
su
su faturası
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Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşandığına işaret ederek, devletin ve milletin desteğiyle yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını söyledi.Hasarlı binalarda yıkımın ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Güngör, "6 Şubat'tan 1 Haziran'a kadar sudan ücret almıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisimizin almış olduğu kararla, herhangi bir su taahhüt ücreti alınmayacak. Bunun yanında yıkılmış ve yıkılacak binaların geçmişe dönük su borcu varsa bunları da sildik." dedi.Güngör, şehrin tekrar imarı ve altyapısıyla yeniden ayağa kalkması için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, bu konuda çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü kaydetti.
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deprem, kahramanmaraş, su, su faturası
deprem, kahramanmaraş, su, su faturası
Kahramanmaraş'ta depremzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek
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Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşandığına işaret ederek, devletin ve milletin desteğiyle yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını söyledi.
Hasarlı binalarda yıkımın ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Güngör, "6 Şubat'tan 1 Haziran'a kadar sudan ücret almıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisimizin almış olduğu kararla, herhangi bir su taahhüt ücreti alınmayacak. Bunun yanında yıkılmış ve yıkılacak binaların geçmişe dönük su borcu varsa bunları da sildik." dedi.
Güngör, şehrin tekrar imarı ve altyapısıyla yeniden ayağa kalkması için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, bu konuda çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü kaydetti.