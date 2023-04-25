https://sputniknews.com.tr/20230425/kahramanmarasta-depremzedelere-1-hazirana-kadar-su-faturasi-kesilmeyecek-1070177115.html

Kahramanmaraş'ta depremzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek

Kahramanmaraş'ta depremzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetzedelere 1 Haziran'a kadar su faturası kesilmeyecek. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T19:04+0300

2023-04-25T19:04+0300

2023-04-25T19:04+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

su

su faturası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103101/25/1031012513_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4dfbc537e4408a5656dbddb7aa0c3ed.jpg

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşandığına işaret ederek, devletin ve milletin desteğiyle yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını söyledi.Hasarlı binalarda yıkımın ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Güngör, "6 Şubat'tan 1 Haziran'a kadar sudan ücret almıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisimizin almış olduğu kararla, herhangi bir su taahhüt ücreti alınmayacak. Bunun yanında yıkılmış ve yıkılacak binaların geçmişe dönük su borcu varsa bunları da sildik." dedi.Güngör, şehrin tekrar imarı ve altyapısıyla yeniden ayağa kalkması için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, bu konuda çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü kaydetti.

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, kahramanmaraş, su, su faturası