İYİ Partili Poyraz: Sığınmacılar ilk üç gündemimizden biri, diğerleri adalet ve ekonomi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Çin-ABD gerilimi
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İktidarın söylemi ve bir çocuğun yanıtı: Nasıl yani?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru son düzlük
18:34
86 dk
Z RAPORU
14 Mayıs'a 20 gün kala liderlerden son açıklamalar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/iyi-partili-poyraz-siginmacilar-ilk-uc-gundemimizden-biri-digerleri-adalet-ve-ekonomi-1070136124.html
İYİ Partili Poyraz: Sığınmacılar ilk üç gündemimizden biri, diğerleri adalet ve ekonomi
İYİ Partili Poyraz: Sığınmacılar ilk üç gündemimizden biri, diğerleri adalet ve ekonomi
İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili adayı Av. Uğur Poyraz Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Poyraz, " Sığınmacılar konusu ilk... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T00:28+0300
2023-04-25T00:28+0300
2023 türkiye seçimleri
iyi parti
sığınmacılar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/15/1044077837_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6ded1a5065d343694c438fca391f2047.jpg
İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili adayı Av. Uğur Poyraz'dan Habertürk'e açıklamalarda bulundu.Sığınmacılar konusuna değinen Poyraz, "Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz haftalarda da mülakatı kaldıracağız dedi. 2023-2026 arasında tüm sığınmacıların ülkelerine gönderileceğine ilişkin doktrini ortaya koyan siyasi partinin temsilcisi olarak huzurlarındayız. Bu diğer gündemlerimizle birlikte eş zamanlı birlikte götürülen bir durum. Bugün sevmediğinizi yarın sevebilir, bugün sevmediğinizi yarın sevebilirsiniz. Ama bugün güvenmediğinize ömür boyu güvenmezsiniz. Artık bu iktidarın beyanlarına ve ortaya koyduğu politikalara kimsenin güveni kalmadı. Geri dönülmez cümleleri sarf eden sayın Erdoğan'ın bu açıklamalarının hiçbirini ne biz ne vatandaş güvenilir bulmuyoruz. Bu çok tehlikeli bir durum. 21 yılın sonunda bir siyasi iktidar kendisini bu şekilde kamuoyunun önünden kaldırmamalıydı. Çok üzücü bir durum. Sığınmacılar konusu ilk üç gündemimizden biri. Diğer ikisi ekonomi ve adalet." dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/15/1044077837_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_967d2216357d71265be91d817b0d5a6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iyi parti, sığınmacılar
iyi parti, sığınmacılar

İYİ Partili Poyraz: Sığınmacılar ilk üç gündemimizden biri, diğerleri adalet ve ekonomi

00:28 25.04.2023
© DHAİyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz
İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© DHA
Abone olTelegram
İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili adayı Av. Uğur Poyraz Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Poyraz, " Sığınmacılar konusu ilk üç gündemimizden biri. Diğer ikisi ekonomi ve adalet" ifadelerini kullandı
İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili adayı Av. Uğur Poyraz'dan Habertürk'e açıklamalarda bulundu.
Sığınmacılar konusuna değinen Poyraz, "Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz haftalarda da mülakatı kaldıracağız dedi. 2023-2026 arasında tüm sığınmacıların ülkelerine gönderileceğine ilişkin doktrini ortaya koyan siyasi partinin temsilcisi olarak huzurlarındayız. Bu diğer gündemlerimizle birlikte eş zamanlı birlikte götürülen bir durum. Bugün sevmediğinizi yarın sevebilir, bugün sevmediğinizi yarın sevebilirsiniz. Ama bugün güvenmediğinize ömür boyu güvenmezsiniz. Artık bu iktidarın beyanlarına ve ortaya koyduğu politikalara kimsenin güveni kalmadı. Geri dönülmez cümleleri sarf eden sayın Erdoğan'ın bu açıklamalarının hiçbirini ne biz ne vatandaş güvenilir bulmuyoruz. Bu çok tehlikeli bir durum. 21 yılın sonunda bir siyasi iktidar kendisini bu şekilde kamuoyunun önünden kaldırmamalıydı. Çok üzücü bir durum. Sığınmacılar konusu ilk üç gündemimizden biri. Diğer ikisi ekonomi ve adalet." dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала