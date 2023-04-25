https://sputniknews.com.tr/20230425/iyi-partili-poyraz-siginmacilar-ilk-uc-gundemimizden-biri-digerleri-adalet-ve-ekonomi-1070136124.html
İYİ Partili Poyraz: Sığınmacılar ilk üç gündemimizden biri, diğerleri adalet ve ekonomi
İYİ Partili Poyraz: Sığınmacılar ilk üç gündemimizden biri, diğerleri adalet ve ekonomi
İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili adayı Av. Uğur Poyraz Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Poyraz, " Sığınmacılar konusu ilk... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T00:28+0300
2023-04-25T00:28+0300
2023-04-25T00:28+0300
2023 türkiye seçimleri
iyi parti
sığınmacılar
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İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili adayı Av. Uğur Poyraz'dan Habertürk'e açıklamalarda bulundu.Sığınmacılar konusuna değinen Poyraz, "Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz haftalarda da mülakatı kaldıracağız dedi. 2023-2026 arasında tüm sığınmacıların ülkelerine gönderileceğine ilişkin doktrini ortaya koyan siyasi partinin temsilcisi olarak huzurlarındayız. Bu diğer gündemlerimizle birlikte eş zamanlı birlikte götürülen bir durum. Bugün sevmediğinizi yarın sevebilir, bugün sevmediğinizi yarın sevebilirsiniz. Ama bugün güvenmediğinize ömür boyu güvenmezsiniz. Artık bu iktidarın beyanlarına ve ortaya koyduğu politikalara kimsenin güveni kalmadı. Geri dönülmez cümleleri sarf eden sayın Erdoğan'ın bu açıklamalarının hiçbirini ne biz ne vatandaş güvenilir bulmuyoruz. Bu çok tehlikeli bir durum. 21 yılın sonunda bir siyasi iktidar kendisini bu şekilde kamuoyunun önünden kaldırmamalıydı. Çok üzücü bir durum. Sığınmacılar konusu ilk üç gündemimizden biri. Diğer ikisi ekonomi ve adalet." dedi.
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iyi parti, sığınmacılar
İYİ Partili Poyraz: Sığınmacılar ilk üç gündemimizden biri, diğerleri adalet ve ekonomi
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İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili adayı Av. Uğur Poyraz Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Poyraz, " Sığınmacılar konusu ilk üç gündemimizden biri. Diğer ikisi ekonomi ve adalet" ifadelerini kullandı
İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili adayı Av. Uğur Poyraz'dan Habertürk'e açıklamalarda bulundu.
Sığınmacılar konusuna değinen Poyraz, "Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz haftalarda da mülakatı kaldıracağız dedi. 2023-2026 arasında tüm sığınmacıların ülkelerine gönderileceğine ilişkin doktrini ortaya koyan siyasi partinin temsilcisi olarak huzurlarındayız. Bu diğer gündemlerimizle birlikte eş zamanlı birlikte götürülen bir durum. Bugün sevmediğinizi yarın sevebilir, bugün sevmediğinizi yarın sevebilirsiniz. Ama bugün güvenmediğinize ömür boyu güvenmezsiniz. Artık bu iktidarın beyanlarına ve ortaya koyduğu politikalara kimsenin güveni kalmadı. Geri dönülmez cümleleri sarf eden sayın Erdoğan'ın bu açıklamalarının hiçbirini ne biz ne vatandaş güvenilir bulmuyoruz. Bu çok tehlikeli bir durum. 21 yılın sonunda bir siyasi iktidar kendisini bu şekilde kamuoyunun önünden kaldırmamalıydı. Çok üzücü bir durum. Sığınmacılar konusu ilk üç gündemimizden biri. Diğer ikisi ekonomi ve adalet." dedi.