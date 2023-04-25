https://sputniknews.com.tr/20230425/istanbulda-trafikte-yol-verme-kavgasi-1070183026.html
İstanbul'da trafikte 'yol verme' kavgası
İstanbul'da trafikte 'yol verme' kavgası
Haliç Köprüsü'nde yol verme tartışması nedeniyle takip ettiği sürücüyü Fatih'te durdurarak aracına zarar veren şüpheli, tutuklandı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T21:13+0300
2023-04-25T21:13+0300
2023-04-25T21:20+0300
türkiye
istanbul
haliç
gözaltı
araç
tutuklama
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İstanbul'da meydana gelen olayda, Haliç Köprüsü üzerinde dün, B.Ö. ile M.A.E. trafikte yol verme tartışması yaşadı. Daha sonra M.A.E. yoluna devam ederken, B.Ö. de arkasından giderek sürücüyü takip etti.B.Ö, Vatan Caddesi'nde durdurduğu sürücü M.A.E'yi tehdit ederken, aracına da zarar verdi.Yaşanan olayı cep telefonuyla kaydeden M.A.E. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli B.Ö, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.Saldırıya uğrayan M.A.E'nin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, kendisine tehdit ve hakaret eden şüphelinin aracı yumruklayıp aynayı ve camı kırması yer aldı.
türkiye
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haliç
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istanbul, haliç, gözaltı, araç, tutuklama
istanbul, haliç, gözaltı, araç, tutuklama
İstanbul'da trafikte 'yol verme' kavgası
21:13 25.04.2023 (güncellendi: 21:20 25.04.2023) Abone ol
Haliç Köprüsü'nde yol verme tartışması nedeniyle takip ettiği sürücüyü Fatih'te durdurarak aracına zarar veren şüpheli, tutuklandı.
İstanbul'da meydana gelen olayda, Haliç Köprüsü üzerinde dün, B.Ö. ile M.A.E. trafikte yol verme tartışması yaşadı. Daha sonra M.A.E. yoluna devam ederken, B.Ö. de arkasından giderek sürücüyü takip etti.
B.Ö, Vatan Caddesi'nde durdurduğu sürücü M.A.E'yi tehdit ederken, aracına da zarar verdi.
Yaşanan olayı cep telefonuyla kaydeden M.A.E. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli B.Ö, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
Saldırıya uğrayan M.A.E'nin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, kendisine tehdit ve hakaret eden şüphelinin aracı yumruklayıp aynayı ve camı kırması yer aldı.