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İstanbul'da trafikte 'yol verme' kavgası
İstanbul'da trafikte 'yol verme' kavgası
Haliç Köprüsü'nde yol verme tartışması nedeniyle takip ettiği sürücüyü Fatih'te durdurarak aracına zarar veren şüpheli, tutuklandı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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gözaltı
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İstanbul'da meydana gelen olayda, Haliç Köprüsü üzerinde dün, B.Ö. ile M.A.E. trafikte yol verme tartışması yaşadı. Daha sonra M.A.E. yoluna devam ederken, B.Ö. de arkasından giderek sürücüyü takip etti.B.Ö, Vatan Caddesi'nde durdurduğu sürücü M.A.E'yi tehdit ederken, aracına da zarar verdi.Yaşanan olayı cep telefonuyla kaydeden M.A.E. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli B.Ö, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.Saldırıya uğrayan M.A.E'nin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, kendisine tehdit ve hakaret eden şüphelinin aracı yumruklayıp aynayı ve camı kırması yer aldı.
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istanbul, haliç, gözaltı, araç, tutuklama
istanbul, haliç, gözaltı, araç, tutuklama

İstanbul'da trafikte 'yol verme' kavgası

21:13 25.04.2023 (güncellendi: 21:20 25.04.2023)
© İHAFatih, Vatan Caddesi’nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Muhammed Ali Ertekin, 34 RM 4806 plakalı otomobili ile Haliç Köprüsü’nden Edirne istikametine doğru giderken, emniyet şeridinden gelen ve içinde 2 kişinin bulunduğu 06 BCS 460 plakalı otomobil tarafından saldırıya uğramıştı. Ertekin, kendisine küfür ederek otomobilinin aynasını ve camının kırıldığı anları da kaydetmişti.
Fatih, Vatan Caddesi’nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Muhammed Ali Ertekin, 34 RM 4806 plakalı otomobili ile Haliç Köprüsü’nden Edirne istikametine doğru giderken, emniyet şeridinden gelen ve içinde 2 kişinin bulunduğu 06 BCS 460 plakalı otomobil tarafından saldırıya uğramıştı. Ertekin, kendisine küfür ederek otomobilinin aynasını ve camının kırıldığı anları da kaydetmişti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© İHA
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Haliç Köprüsü'nde yol verme tartışması nedeniyle takip ettiği sürücüyü Fatih'te durdurarak aracına zarar veren şüpheli, tutuklandı.
İstanbul'da meydana gelen olayda, Haliç Köprüsü üzerinde dün, B.Ö. ile M.A.E. trafikte yol verme tartışması yaşadı. Daha sonra M.A.E. yoluna devam ederken, B.Ö. de arkasından giderek sürücüyü takip etti.
B.Ö, Vatan Caddesi'nde durdurduğu sürücü M.A.E'yi tehdit ederken, aracına da zarar verdi.
Yaşanan olayı cep telefonuyla kaydeden M.A.E. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli B.Ö, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
Saldırıya uğrayan M.A.E'nin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, kendisine tehdit ve hakaret eden şüphelinin aracı yumruklayıp aynayı ve camı kırması yer aldı.
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