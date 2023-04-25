İstanbul'da trafikte 'yol verme' kavgası

© İHA Fatih, Vatan Caddesi’nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda Muhammed Ali Ertekin, 34 RM 4806 plakalı otomobili ile Haliç Köprüsü’nden Edirne istikametine doğru giderken, emniyet şeridinden gelen ve içinde 2 kişinin bulunduğu 06 BCS 460 plakalı otomobil tarafından saldırıya uğramıştı. Ertekin, kendisine küfür ederek otomobilinin aynasını ve camının kırıldığı anları da kaydetmişti.