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İspanya'da çevreci aktivistler, ülkenin iki büyük partisinin binalarına siyah boya attı
İspanya'da çevreci aktivistler, ülkenin iki büyük partisinin binalarına siyah boya attı
İspanya'da Futuro Vegetal adlı çevreci sivil toplum örgütüne bağlı bir grup aktivist, ülkenin iki büyük siyasi partisi, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve sağ... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
ispanya
psoe
aktivist
halk partisi (ispanya) (pp)
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Madrid'de öğleden sonra gerçekleştirilen çevreci aktivistlerin eyleminde, iktidardaki koalisyonun büyük ortağı PSOE ile ana muhalefetteki PP'nin merkez binalarının girişlerine siyah boyalar atıldı.Aktivistler, iklim değişikliğine karşı mücadelede siyasi partilerin "aldatmacalarından ve boş umutlarından bıktıklarını" ifade ederek, politikacıları tarım, gıda ve elektrik şirketlerinin yaptığı "yağma ve kirlilikten" sorumlu olmakla suçladı.İspanyol polisi, olayla ilgili Futuro Vegetal'dan 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.PSOE ve PP ise yaptıkları ayrı açıklamalarda, İspanyol vatandaşlarının meşru siyasi temsilcileri olduklarını vurgulayarak, siyasi oluşumlara yönelik her türlü şiddet ve sindirme eylemini kınadıklarını belirtti.İspanya'da çevreci gruplar daha önce meclis binası önünde ya da Prado Müzesi'nde de benzer eylemler yapmıştı.
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ispanya, psoe, aktivist, halk partisi (ispanya) (pp)
ispanya, psoe, aktivist, halk partisi (ispanya) (pp)

İspanya'da çevreci aktivistler, ülkenin iki büyük partisinin binalarına siyah boya attı

01:58 25.04.2023
© Twitter/ Futuro VegetalFuturo Vegetal
Futuro Vegetal - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© Twitter/ Futuro Vegetal
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İspanya'da Futuro Vegetal adlı çevreci sivil toplum örgütüne bağlı bir grup aktivist, ülkenin iki büyük siyasi partisi, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) Madrid'deki merkez binalarına siyah boya attı.
Madrid'de öğleden sonra gerçekleştirilen çevreci aktivistlerin eyleminde, iktidardaki koalisyonun büyük ortağı PSOE ile ana muhalefetteki PP'nin merkez binalarının girişlerine siyah boyalar atıldı.
Aktivistler, iklim değişikliğine karşı mücadelede siyasi partilerin "aldatmacalarından ve boş umutlarından bıktıklarını" ifade ederek, politikacıları tarım, gıda ve elektrik şirketlerinin yaptığı "yağma ve kirlilikten" sorumlu olmakla suçladı.
İspanyol polisi, olayla ilgili Futuro Vegetal'dan 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
PSOE ve PP ise yaptıkları ayrı açıklamalarda, İspanyol vatandaşlarının meşru siyasi temsilcileri olduklarını vurgulayarak, siyasi oluşumlara yönelik her türlü şiddet ve sindirme eylemini kınadıklarını belirtti.
İspanya'da çevreci gruplar daha önce meclis binası önünde ya da Prado Müzesi'nde de benzer eylemler yapmıştı.
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