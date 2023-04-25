https://sputniknews.com.tr/20230425/ispanyada-cevreci-aktivistler-ulkenin-iki-buyuk-partisinin-binalarina-siyah-boya-atti-1070138153.html

İspanya'da çevreci aktivistler, ülkenin iki büyük partisinin binalarına siyah boya attı

İspanya'da çevreci aktivistler, ülkenin iki büyük partisinin binalarına siyah boya attı

İspanya'da Futuro Vegetal adlı çevreci sivil toplum örgütüne bağlı bir grup aktivist, ülkenin iki büyük siyasi partisi, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve sağ... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T01:58+0300

2023-04-25T01:58+0300

2023-04-25T01:58+0300

dünya

ispanya

psoe

aktivist

halk partisi (ispanya) (pp)

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Madrid'de öğleden sonra gerçekleştirilen çevreci aktivistlerin eyleminde, iktidardaki koalisyonun büyük ortağı PSOE ile ana muhalefetteki PP'nin merkez binalarının girişlerine siyah boyalar atıldı.Aktivistler, iklim değişikliğine karşı mücadelede siyasi partilerin "aldatmacalarından ve boş umutlarından bıktıklarını" ifade ederek, politikacıları tarım, gıda ve elektrik şirketlerinin yaptığı "yağma ve kirlilikten" sorumlu olmakla suçladı.İspanyol polisi, olayla ilgili Futuro Vegetal'dan 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.PSOE ve PP ise yaptıkları ayrı açıklamalarda, İspanyol vatandaşlarının meşru siyasi temsilcileri olduklarını vurgulayarak, siyasi oluşumlara yönelik her türlü şiddet ve sindirme eylemini kınadıklarını belirtti.İspanya'da çevreci gruplar daha önce meclis binası önünde ya da Prado Müzesi'nde de benzer eylemler yapmıştı.

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ispanya, psoe, aktivist, halk partisi (ispanya) (pp)