İnce'den Babacan'a tepki: Maskesini kendi düşürdüğü için teşekkür ederim
© İHA / ALİ GÖZETEN - HASAN İNCE-Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
© İHA / ALİ GÖZETEN - HASAN İNCE-
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a tepki göstererek, "Kendisine, açıklaması için ve maskesini kendi düşürdüğü için teşekkür ederim. FETÖ’cülerin ve onları destekleyenlerin oylarını istemediğimi daha önce de söylemiştim" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bir sosyal medya kanalında yaptığı "İnce ikinci tura kalırsa İnce’ye oy vermem" açıklamalarına tepki gösterdi.
Muharrem İnce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Babacan, Babala TV’de 'İnce ikinci tura kalırsa İnce’ye oy vermem' demiş. Bu tipler hiçbir zaman referansını Atatürk’ten alan bu toprakların evlatlarına destek olmazlar. İpleri hep dışarıdadır. FETÖ’cülerin ve onları destekleyenlerin oylarını istemediğimi söylemiştim. Kendisine, açıklaması için ve maskesini kendi düşürdüğü için teşekkür ederim.
Babacan, Babala TV’de 'İnce ikinci tura kalırsa İnce’ye oy vermem' demiş. Bu tipler hiçbir zaman referansını Atatürk’ten alan bu toprakların evlatlarına destek olmazlar. İpleri hep dışarıdadır. FETÖ’cülerin ve onları destekleyenlerin oylarını istemediğimi söylemiştim. Kendisine,…— Muharrem İNCE (@vekilince) April 25, 2023