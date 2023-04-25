İnce'den Babacan'a tepki: Maskesini kendi düşürdüğü için teşekkür ederim

Babacan, Babala TV’de 'İnce ikinci tura kalırsa İnce’ye oy vermem' demiş. Bu tipler hiçbir zaman referansını Atatürk’ten alan bu toprakların evlatlarına destek olmazlar. İpleri hep dışarıdadır. FETÖ’cülerin ve onları destekleyenlerin oylarını istemediğimi söylemiştim. Kendisine, açıklaması için ve maskesini kendi düşürdüğü için teşekkür ederim.