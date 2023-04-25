https://sputniknews.com.tr/20230425/guney-kore-devlet-baskaninin-esinin-kopek-etinin-yasaklanmasina-destegi-tepki-cekti-1070174504.html
Güney Kore devlet başkanının eşinin köpek etinin yasaklanmasına desteği tepki çekti
Güney Kore devlet başkanının eşinin köpek etinin yasaklanmasına desteği tepki çekti
Güney Kore'de köpek yetiştiricileri, Devlet Başkanı Yoon Suk yeol'un eşi Kim Keon hee'nin köpek etinin yasaklanmasını destekleyen yorumları nedeniyle gösteri... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T17:58+0300
2023-04-25T17:58+0300
2023-04-25T17:58+0300
dünya
güney kore
köpek
köpek eti
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Irish Examiner sitesinin Güney Kore yerel medyasından aktardığına göre, Kim'in bir toplantıda, eşi Yoon'un görev süresinin sonlanacağı 2027'ye kadar ülkede köpek eti tüketimine son vermek için çalışacağına dair sözleri tartışmalara yol açtı.Devlet başkanının ofisinden yapılan açıklamada ise Kim'in açıklamaları doğrulanmazken söz konusu toplantının basına kapalı bir organizasyon olduğu kaydedildi.Protesto düzenleyen köpek yetiştiricileri de açıklamalarında, Kim'i halkın geçim kaynağını ve mutluluğunu görmezden gelmekle suçlayarak, devlet başkanının eşinin böyle bir düzenleme için söz veremeyeceğini, kendisinin resmi bir yetkili olmadığını dile getirdi.Çiftçiler, yetkililerden daha sağduyulu adım atmalarını veya köpek etini talep eden yaşlı insanlar ölünceye kadar 15-20 yıl daha işlerine devam etmek istediklerini belirtti.2021'de köpek etinin yasaklanması için çalışma grubu kurulmuştuGüney Kore'de yüzyıllardır devam eden yeme alışkanlıklardan biri olan köpek eti tüketiminin yasaklaması için 2021 yılında çalışma grubu kurulmuştu.Tarım Bakanlığı dahil 7 devlet kurumundan yetkililer, uzmanlar ve ilgili kuruluşlardan oluşan çalışma grubu, köpek eti tüketimini yasaklama konusunda araştırma yapmak ve tavsiyeler sunmak için göreve başlamıştı.Söz konusu çalışma grubu, ülkede konuyla ilgili ilk girişim olsa da hükümet köpek etinin yasaklanmasının kesin olmadığını açıklamıştı.Gençlerin köpek etine ilgisinin azalması ve evcil hayvanların popülaritesinin artması dolayısıyla GüneyKore'de köpek eti servis eden restoranların sayısı azalıyor. Ancak anketler, köpek etini yemese bile çoğu insanın köpek etinin yasaklanmasına karşı olduğunu gösteriyor.Her yıl yaklaşık 1-1,5 milyon köpeğin yenilmesi için öldürüldüğü Güney Kore'de köpek eti ne yasal ne de açıkça yasaklı.Güney Kore'nin yanı sıra Kuzey Kore, Çin ve Vietnam'da da köpek eti tüketiliyor.
güney kore
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güney kore, köpek, köpek eti
güney kore, köpek, köpek eti
Güney Kore devlet başkanının eşinin köpek etinin yasaklanmasına desteği tepki çekti
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Güney Kore'de köpek yetiştiricileri, Devlet Başkanı Yoon Suk yeol'un eşi Kim Keon hee'nin köpek etinin yasaklanmasını destekleyen yorumları nedeniyle gösteri düzenledi.
Irish Examiner sitesinin Güney Kore yerel medyasından aktardığına göre, Kim'in bir toplantıda, eşi Yoon'un görev süresinin sonlanacağı 2027'ye kadar ülkede köpek eti tüketimine son vermek için çalışacağına dair sözleri tartışmalara yol açtı.
Devlet başkanının ofisinden yapılan açıklamada ise Kim'in açıklamaları doğrulanmazken söz konusu toplantının basına kapalı bir organizasyon olduğu kaydedildi.
Protesto düzenleyen köpek yetiştiricileri de açıklamalarında, Kim'i halkın geçim kaynağını ve mutluluğunu görmezden gelmekle suçlayarak, devlet başkanının eşinin böyle bir düzenleme için söz veremeyeceğini, kendisinin resmi bir yetkili olmadığını dile getirdi.
Çiftçiler, yetkililerden daha sağduyulu adım atmalarını veya köpek etini talep eden yaşlı insanlar ölünceye kadar 15-20 yıl daha işlerine devam etmek istediklerini belirtti.
2021'de köpek etinin yasaklanması için çalışma grubu kurulmuştu
Güney Kore'de yüzyıllardır devam eden yeme alışkanlıklardan biri olan köpek eti tüketiminin yasaklaması için 2021 yılında çalışma grubu kurulmuştu.
Tarım Bakanlığı dahil 7 devlet kurumundan yetkililer, uzmanlar ve ilgili kuruluşlardan oluşan çalışma grubu, köpek eti tüketimini yasaklama konusunda araştırma yapmak ve tavsiyeler sunmak için göreve başlamıştı.
Söz konusu çalışma grubu, ülkede konuyla ilgili ilk girişim olsa da hükümet köpek etinin yasaklanmasının kesin olmadığını açıklamıştı.
Gençlerin köpek etine ilgisinin azalması ve evcil hayvanların popülaritesinin artması dolayısıyla GüneyKore'de köpek eti servis eden restoranların sayısı azalıyor. Ancak anketler, köpek etini yemese bile çoğu insanın köpek etinin yasaklanmasına karşı olduğunu gösteriyor.
Her yıl yaklaşık 1-1,5 milyon köpeğin yenilmesi için öldürüldüğü Güney Kore'de köpek eti ne yasal ne de açıkça yasaklı.
Güney Kore'nin yanı sıra Kuzey Kore, Çin ve Vietnam'da da köpek eti tüketiliyor.