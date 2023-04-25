https://sputniknews.com.tr/20230425/fenerbahce-stadinin-onunden-gecen-bir-arac-taraftarlarin-saldirisina-ugradi-1070143455.html
Fenerbahçe stadının önünden geçen bir araç taraftarların saldırısına uğradı
Fenerbahçe stadının önünden geçen bir araç taraftarların saldırısına uğradı
Fenerbahçe – İstanbulspor maçının ardından stadın önünden geçen bir araç taraftarların saldırısına uğradı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T08:54+0300
2023-04-25T08:54+0300
2023-04-25T08:58+0300
türkiye
fenerbahçe
istanbulspor
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3-3 beraberlikle biten Fenerbahçe – İstanbulspor maçının ardından Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden geçen bir araç sürücüsü ile taraftarlar arasında tartışma çıktı. Taraftarlar tartıştıkları araca saldırırken bilinçli taraftarların araya girmesi sayesinde gerginlik büyümeden önlendi. Saldırı sonucu araçta maddi hasar oluştu. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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fenerbahçe, istanbulspor
Fenerbahçe stadının önünden geçen bir araç taraftarların saldırısına uğradı
08:54 25.04.2023 (güncellendi: 08:58 25.04.2023) Abone ol
Fenerbahçe – İstanbulspor maçının ardından stadın önünden geçen bir araç taraftarların saldırısına uğradı.
3-3 beraberlikle biten Fenerbahçe – İstanbulspor maçının ardından Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden geçen bir araç sürücüsü ile taraftarlar arasında tartışma çıktı.
Taraftarlar tartıştıkları araca saldırırken bilinçli taraftarların araya girmesi sayesinde gerginlik büyümeden önlendi.
Saldırı sonucu araçta maddi hasar oluştu. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.