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https://sputniknews.com.tr/20230425/et-ve-sut-kurumu-ankarada-marketlere-indirimli-et-verecek-1070142468.html
Et ve Süt Kurumu, Ankara'da marketlere indirimli et verecek
Et ve Süt Kurumu, Ankara'da marketlere indirimli et verecek
Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) bünyesinde faaliyet gösteren... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T08:24+0300
2023-04-25T08:24+0300
ekonomi
et ve süt kurumu (esk)
ankara
kırmızı et
karkas et
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ESK Toplantı Salonu'nda Kurum ile Ankara PERDER arasında ucuz et satışına ilişkin protokol imzalandı. Kayhan, buradaki konuşmasında, ESK'nin kırmızı et piyasasını düzenleme görevi olduğunu ifade ederek, "Aralık 2022'den beri kırmızı et fiyatları hızlı bir yükseliş trendine girmiştir. Kurumumuz, önce fiyat artışlarının nedenini incelemiştir. Fiyat artışının büyük ölçüde arz talep dengesizliğinden kaynaklandığı sonucu ortaya çıktı. Üretim maliyetleri yüzde 84 artarken fiyat artışının yüzde 140'ın üzerinde olduğunu tespit ettik." diye konuştu.Kırmızı ette arz talep dengesini sağlamak için çalışmalar yaptıklarının bildiren Kayhan, bu kapsamda ilk etapta 85 bin başlık canlı hayvan alımı sözleşmesi imzaladıklarını, canlı hayvanların ülkeye girişlerinin başladığını dile getirdi.Kayhan, diğer tedbirin ise karkas et ikamesi olduğuna işaret ederek, 4 bin 500 tonluk karkasın ülkeye girişinin sağlandığını kaydetti.Müdahalenin etkin olmasının perakende grubunun arz yelpazesinin genişlemesiyle çok yakından ilgili olduğunu belirten Kayhan, bu kapsamda İstanbul PERDER ile indirimli kıyma ve kuşbaşı satışı için sözleşme imzaladıklarını anımsattı.Kayhan, İstanbul'da, PERDER kapsamındaki satış noktalarında kıymanın kilogramının 190 ve kuşbaşının kilogramının 210 liradan satıldığını söyledi.Ankara PERDER ile imzalanan karkas et temini protokolüne de değinerek, şunları kaydetti:Öte yandan Kayhan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin toplam kırmızı et üretimi içerisindeki payının artırılması için çalışmalar yürüteceklerini sözlerine ekledi.Et fiyatlarının dengelenmesi adına çok anlamlıAnkara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan da Ankara'da 500'ün üzerinde mağazayla faaliyet gösterdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
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et ve süt kurumu (esk), ankara, kırmızı et, karkas et
et ve süt kurumu (esk), ankara, kırmızı et, karkas et

Et ve Süt Kurumu, Ankara'da marketlere indirimli et verecek

08:24 25.04.2023
© AAKırmızı et, kasap
Kırmızı et, kasap - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
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Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) bünyesinde faaliyet gösteren marketlere bu haftadan itibaren ihtiyaç duydukları kadar karkas et temin edeceklerini belirterek, "Fiyatta denge oluşuncaya kadar tedbirlerimiz devam edecektir" dedi.
ESK Toplantı Salonu'nda Kurum ile Ankara PERDER arasında ucuz et satışına ilişkin protokol imzalandı. Kayhan, buradaki konuşmasında, ESK'nin kırmızı et piyasasını düzenleme görevi olduğunu ifade ederek, "Aralık 2022'den beri kırmızı et fiyatları hızlı bir yükseliş trendine girmiştir. Kurumumuz, önce fiyat artışlarının nedenini incelemiştir. Fiyat artışının büyük ölçüde arz talep dengesizliğinden kaynaklandığı sonucu ortaya çıktı. Üretim maliyetleri yüzde 84 artarken fiyat artışının yüzde 140'ın üzerinde olduğunu tespit ettik." diye konuştu.
Kırmızı ette arz talep dengesini sağlamak için çalışmalar yaptıklarının bildiren Kayhan, bu kapsamda ilk etapta 85 bin başlık canlı hayvan alımı sözleşmesi imzaladıklarını, canlı hayvanların ülkeye girişlerinin başladığını dile getirdi.
Kayhan, diğer tedbirin ise karkas et ikamesi olduğuna işaret ederek, 4 bin 500 tonluk karkasın ülkeye girişinin sağlandığını kaydetti.
Müdahalenin etkin olmasının perakende grubunun arz yelpazesinin genişlemesiyle çok yakından ilgili olduğunu belirten Kayhan, bu kapsamda İstanbul PERDER ile indirimli kıyma ve kuşbaşı satışı için sözleşme imzaladıklarını anımsattı.
Kayhan, İstanbul'da, PERDER kapsamındaki satış noktalarında kıymanın kilogramının 190 ve kuşbaşının kilogramının 210 liradan satıldığını söyledi.
Ankara PERDER ile imzalanan karkas et temini protokolüne de değinerek, şunları kaydetti:
"Ankara PERDER'de faaliyet gösteren marketlere bu haftadan itibaren ihtiyaç duydukları kadar karkas et temin edeceğiz. Büyük kentlere Anadolu'dan et sevkiyatı yapılmaktadır. Biz Anadolu alımını zayıflattığımız zaman yerinde de fiyatların kontrolü daha rahat sağlanmış olacaktır. Fiyatta denge oluşuncaya kadar tedbirlerimiz devam edecektir. Kampanyaya dahil olmak isteyen illerde de bu hizmeti vermeye gayret edeceğiz. Biz müdahalemizde üreticimizin gelir kaybına yola açmıyoruz. Dengeye gelinceye kadar bütün enstrümanları çok net kullanacağız."
Öte yandan Kayhan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin toplam kırmızı et üretimi içerisindeki payının artırılması için çalışmalar yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Et fiyatlarının dengelenmesi adına çok anlamlı

Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan da Ankara'da 500'ün üzerinde mağazayla faaliyet gösterdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Son birkaç ay içerisinde et fiyatları yükseldi. İstanbul ile sürekli görüşüyoruz, İstanbul'da yaptığınız müdahalenin çok yerinde olduğunu görüyoruz. Dar gelirli insanlarımıza büyük bir katkı ve et fiyatlarının dengelenmesi adına çok anlamlı. Biz Ankara'da et satmaya başladığımız zaman tekrar karkas fiyatlarının 200 liranın altına düşeceğine inanıyoruz. Ankara halkına 190 liradan kıyma ve 210 liradan kuşbaşı satma imkanına kavuşacağız."
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