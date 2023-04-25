https://sputniknews.com.tr/20230425/et-ve-sut-kurumu-ankarada-marketlere-indirimli-et-verecek-1070142468.html

Et ve Süt Kurumu, Ankara'da marketlere indirimli et verecek

Et ve Süt Kurumu, Ankara'da marketlere indirimli et verecek

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) bünyesinde faaliyet gösteren... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T08:24+0300

2023-04-25T08:24+0300

2023-04-25T08:24+0300

ekonomi

et ve süt kurumu (esk)

ankara

kırmızı et

karkas et

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ESK Toplantı Salonu'nda Kurum ile Ankara PERDER arasında ucuz et satışına ilişkin protokol imzalandı. Kayhan, buradaki konuşmasında, ESK'nin kırmızı et piyasasını düzenleme görevi olduğunu ifade ederek, "Aralık 2022'den beri kırmızı et fiyatları hızlı bir yükseliş trendine girmiştir. Kurumumuz, önce fiyat artışlarının nedenini incelemiştir. Fiyat artışının büyük ölçüde arz talep dengesizliğinden kaynaklandığı sonucu ortaya çıktı. Üretim maliyetleri yüzde 84 artarken fiyat artışının yüzde 140'ın üzerinde olduğunu tespit ettik." diye konuştu.Kırmızı ette arz talep dengesini sağlamak için çalışmalar yaptıklarının bildiren Kayhan, bu kapsamda ilk etapta 85 bin başlık canlı hayvan alımı sözleşmesi imzaladıklarını, canlı hayvanların ülkeye girişlerinin başladığını dile getirdi.Kayhan, diğer tedbirin ise karkas et ikamesi olduğuna işaret ederek, 4 bin 500 tonluk karkasın ülkeye girişinin sağlandığını kaydetti.Müdahalenin etkin olmasının perakende grubunun arz yelpazesinin genişlemesiyle çok yakından ilgili olduğunu belirten Kayhan, bu kapsamda İstanbul PERDER ile indirimli kıyma ve kuşbaşı satışı için sözleşme imzaladıklarını anımsattı.Kayhan, İstanbul'da, PERDER kapsamındaki satış noktalarında kıymanın kilogramının 190 ve kuşbaşının kilogramının 210 liradan satıldığını söyledi.Ankara PERDER ile imzalanan karkas et temini protokolüne de değinerek, şunları kaydetti:Öte yandan Kayhan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin toplam kırmızı et üretimi içerisindeki payının artırılması için çalışmalar yürüteceklerini sözlerine ekledi.Et fiyatlarının dengelenmesi adına çok anlamlıAnkara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan da Ankara'da 500'ün üzerinde mağazayla faaliyet gösterdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

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et ve süt kurumu (esk), ankara, kırmızı et, karkas et