https://sputniknews.com.tr/20230425/eser-yenenler-sikayetci-olmustu-karikaturist-kalendere-35-yil-hapis-istemi-1070161269.html
Eser Yenenler şikayetçi olmuştu: Karikatürist Kalender'e 3.5 yıl hapis istemi
Eser Yenenler şikayetçi olmuştu: Karikatürist Kalender'e 3.5 yıl hapis istemi
Eser Yenenler’i domuza benzettiği bir karikatür çizen Öznur Kalender’in 3.5 yıla kadar hapsi istendi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T14:18+0300
2023-04-25T14:18+0300
2023-04-25T14:33+0300
eser yenenler
domuz
karikatürist
hapis istemi
manevi tazminat
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070161017_0:11:525:306_1920x0_80_0_0_98790e7175ca9fbb922b8e21abaff73e.jpg
Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler’in çizdiği ve hakaret içerikli açıklamalar yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu karikatürist Öznur Kalender hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Hürriyet’te yer alan habere göre savcılık, Öznur Kalender’in ‘zincirleme hakaret’ suçundan 3.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması için dava açtı.Eser Yenenler’in Öznur Kalender’e açtığı manevi tazminat davası da geçtiğimiz haftalarda sonuçlanmıştı. Mahkeme Yenenler’i haklı bulmuştu.Eser Yenenler kazandığı 30 bin TL’lik tazminatı Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20210225/karikaturist-kalender-cubbeli-ahmet-hoca-karikaturu-nedeniyle-hakim-karsisinda-1043900652.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070161017_0:0:525:394_1920x0_80_0_0_755b27d2d32541a8ceffd2777fc8b651.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eser yenenler, domuz, karikatürist, hapis istemi, manevi tazminat
eser yenenler, domuz, karikatürist, hapis istemi, manevi tazminat
Eser Yenenler şikayetçi olmuştu: Karikatürist Kalender'e 3.5 yıl hapis istemi
14:18 25.04.2023 (güncellendi: 14:33 25.04.2023) Abone ol
Eser Yenenler’i domuza benzettiği bir karikatür çizen Öznur Kalender’in 3.5 yıla kadar hapsi istendi.
Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler’in çizdiği ve hakaret içerikli açıklamalar yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu karikatürist Öznur Kalender hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hürriyet’te yer alan habere göre savcılık, Öznur Kalender’in ‘zincirleme hakaret’ suçundan 3.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması için dava açtı.
Eser Yenenler’in Öznur Kalender’e açtığı manevi tazminat davası da geçtiğimiz haftalarda sonuçlanmıştı. Mahkeme Yenenler’i haklı bulmuştu.
Eser Yenenler kazandığı 30 bin TL’lik tazminatı Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışlamıştı.