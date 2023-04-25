Eser Yenenler şikayetçi olmuştu: Karikatürist Kalender'e 3.5 yıl hapis istemi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Çin-ABD gerilimi
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İktidarın söylemi ve bir çocuğun yanıtı: Nasıl yani?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru son düzlük
18:34
86 dk
Z RAPORU
14 Mayıs'a 20 gün kala liderlerden son açıklamalar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı: Yıkılanlar yerine teknolojik üretim yapan fabrikalar kurulacak
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk adaylarından sürpriz puan kayıpları
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Deprem bölgesinde seçim çalışmaları nasıl yürütülüyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230425/eser-yenenler-sikayetci-olmustu-karikaturist-kalendere-35-yil-hapis-istemi-1070161269.html
Eser Yenenler şikayetçi olmuştu: Karikatürist Kalender'e 3.5 yıl hapis istemi
Eser Yenenler şikayetçi olmuştu: Karikatürist Kalender'e 3.5 yıl hapis istemi
Eser Yenenler’i domuza benzettiği bir karikatür çizen Öznur Kalender’in 3.5 yıla kadar hapsi istendi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T14:18+0300
2023-04-25T14:33+0300
eser yenenler
domuz
karikatürist
hapis istemi
manevi tazminat
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070161017_0:11:525:306_1920x0_80_0_0_98790e7175ca9fbb922b8e21abaff73e.jpg
Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler’in çizdiği ve hakaret içerikli açıklamalar yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu karikatürist Öznur Kalender hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Hürriyet’te yer alan habere göre savcılık, Öznur Kalender’in ‘zincirleme hakaret’ suçundan 3.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması için dava açtı.Eser Yenenler’in Öznur Kalender’e açtığı manevi tazminat davası da geçtiğimiz haftalarda sonuçlanmıştı. Mahkeme Yenenler’i haklı bulmuştu.Eser Yenenler kazandığı 30 bin TL’lik tazminatı Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20210225/karikaturist-kalender-cubbeli-ahmet-hoca-karikaturu-nedeniyle-hakim-karsisinda-1043900652.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070161017_0:0:525:394_1920x0_80_0_0_755b27d2d32541a8ceffd2777fc8b651.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eser yenenler, domuz, karikatürist, hapis istemi, manevi tazminat
eser yenenler, domuz, karikatürist, hapis istemi, manevi tazminat

Eser Yenenler şikayetçi olmuştu: Karikatürist Kalender'e 3.5 yıl hapis istemi

14:18 25.04.2023 (güncellendi: 14:33 25.04.2023)
© Hürriyet/Gökhan ÇırakEser Yenenler
Eser Yenenler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© Hürriyet/Gökhan Çırak
Abone olTelegram
Eser Yenenler’i domuza benzettiği bir karikatür çizen Öznur Kalender’in 3.5 yıla kadar hapsi istendi.
Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler’in çizdiği ve hakaret içerikli açıklamalar yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu karikatürist Öznur Kalender hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hürriyet’te yer alan habere göre savcılık, Öznur Kalender’in ‘zincirleme hakaret’ suçundan 3.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması için dava açtı.
Eser Yenenler’in Öznur Kalender’e açtığı manevi tazminat davası da geçtiğimiz haftalarda sonuçlanmıştı. Mahkeme Yenenler’i haklı bulmuştu.
Eser Yenenler kazandığı 30 bin TL’lik tazminatı Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışlamıştı.
Cübbeli Ahmet - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2021
DÜNYA
Karikatürist Kalender, ‘Cübbeli Ahmet Hoca karikatürü’ nedeniyle hakim karşısında
25 Şubat 2021, 19:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала