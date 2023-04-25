https://sputniknews.com.tr/20230425/eser-yenenler-sikayetci-olmustu-karikaturist-kalendere-35-yil-hapis-istemi-1070161269.html

Eser Yenenler şikayetçi olmuştu: Karikatürist Kalender'e 3.5 yıl hapis istemi

Eser Yenenler şikayetçi olmuştu: Karikatürist Kalender'e 3.5 yıl hapis istemi

Eser Yenenler’i domuza benzettiği bir karikatür çizen Öznur Kalender’in 3.5 yıla kadar hapsi istendi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T14:18+0300

2023-04-25T14:18+0300

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eser yenenler

domuz

karikatürist

hapis istemi

manevi tazminat

yaşam

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Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler’in çizdiği ve hakaret içerikli açıklamalar yaptığı iddiasıyla şikayetçi olduğu karikatürist Öznur Kalender hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Hürriyet’te yer alan habere göre savcılık, Öznur Kalender’in ‘zincirleme hakaret’ suçundan 3.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması için dava açtı.Eser Yenenler’in Öznur Kalender’e açtığı manevi tazminat davası da geçtiğimiz haftalarda sonuçlanmıştı. Mahkeme Yenenler’i haklı bulmuştu.Eser Yenenler kazandığı 30 bin TL’lik tazminatı Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20210225/karikaturist-kalender-cubbeli-ahmet-hoca-karikaturu-nedeniyle-hakim-karsisinda-1043900652.html

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eser yenenler, domuz, karikatürist, hapis istemi, manevi tazminat