https://sputniknews.com.tr/20230425/erdogandan-beyin-gocu-paylasimi-turkiye-artik-gidenlerin-geldigi-bir-ulke-1070183139.html

Erdoğan'dan 'beyin göçü' paylaşımı: 'Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke'

Erdoğan'dan 'beyin göçü' paylaşımı: 'Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de hayata geçirilen 'Eve Dönüş Projeleri' kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını millete, memlekete... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T21:16+0300

2023-04-25T21:16+0300

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recep tayyip erdoğan

beyin göçü

twitter

2023 türkiye seçimleri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından tersine beyin göçüyle ilgili paylaşım yaptı.Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı' etiketiyle yaptığı paylaşımında, "2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık. Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke" ifadelerine yer verdi.Videoda, "Bu ülke birçok cevherini imkansızlıklar yüzünden kaybetti. Artık buna bir son verip yarım kalan hayallerimizi tamamlama zamanı. 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını milletimize geri kazandırdık. Bilim ve araştırmaya yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye artık gidenlerin geldiği bir ülke" ifadeleri kullanıldı.

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recep tayyip erdoğan, beyin göçü, twitter