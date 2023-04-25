https://sputniknews.com.tr/20230425/erdogan-deprem-bolgesinde-781-bin-500-cadir-ve-77-bin-konteynerin-kurulumunu-yaptik-1070165299.html
Erdoğan: Deprem bölgesinde 781 bin 500 çadır ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık
Erdoğan: Deprem bölgesinde 781 bin 500 çadır ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde 321 ayrı noktada, toplam 781 bin 500 çadırın ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık" dedi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T15:52+0300
2023-04-25T15:52+0300
2023-04-25T16:05+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
beştepe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070167730_0:124:3082:1858_1920x0_80_0_0_422e68946f1867daf2a6cc336bfe11da.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni”nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230418/hatay-valiligi-duyurdu-bina-yikim-ve-enkaz-kaldirma-calismalari-78-mahallede-devam-edecek-1069819273.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070167730_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_6a600c5f0f42c5758118e47ee539383a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, seçim, beştepe
recep tayyip erdoğan, seçim, beştepe
Erdoğan: Deprem bölgesinde 781 bin 500 çadır ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık
15:52 25.04.2023 (güncellendi: 16:05 25.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde 321 ayrı noktada, toplam 781 bin 500 çadırın ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni”nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Deprem bölgesinde 321 ayrı noktada, toplam 781 bin 500 çadırın ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık.
Yaraları tamamen sarıncaya, depremin izlerini tamamen silinceye kadar koşturmaya devam edeceğiz.
Deprem bölgesinde inşa süreci başlatılan konut sayısı 113 bini, bilfiil temeli atılan konut sayısı 47 bini buldu.
57 bin enkazdan 50 binini kaldırdık. İnşallah Hatay'daki enkazın kalanını da çok kısa sürede tasfiye edeceğiz.
Kimi yardım kampanyaları düzenleyerek kimi ülkemize gelerek taziyelerini gösterdi. Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz.