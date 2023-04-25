https://sputniknews.com.tr/20230425/erdogan-deprem-bolgesinde-781-bin-500-cadir-ve-77-bin-konteynerin-kurulumunu-yaptik-1070165299.html

Erdoğan: Deprem bölgesinde 781 bin 500 çadır ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık

Erdoğan: Deprem bölgesinde 781 bin 500 çadır ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde 321 ayrı noktada, toplam 781 bin 500 çadırın ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık" dedi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T15:52+0300

2023-04-25T15:52+0300

2023-04-25T16:05+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

seçim

beştepe

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni”nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230418/hatay-valiligi-duyurdu-bina-yikim-ve-enkaz-kaldirma-calismalari-78-mahallede-devam-edecek-1069819273.html

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2023

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recep tayyip erdoğan, seçim, beştepe