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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/erdogan-deprem-bolgesinde-781-bin-500-cadir-ve-77-bin-konteynerin-kurulumunu-yaptik-1070165299.html
Erdoğan: Deprem bölgesinde 781 bin 500 çadır ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık
Erdoğan: Deprem bölgesinde 781 bin 500 çadır ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde 321 ayrı noktada, toplam 781 bin 500 çadırın ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık" dedi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni”nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, seçim, beştepe

Erdoğan: Deprem bölgesinde 781 bin 500 çadır ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık

15:52 25.04.2023 (güncellendi: 16:05 25.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde 321 ayrı noktada, toplam 781 bin 500 çadırın ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni”nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Deprem bölgesinde 321 ayrı noktada, toplam 781 bin 500 çadırın ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık.
Yaraları tamamen sarıncaya, depremin izlerini tamamen silinceye kadar koşturmaya devam edeceğiz.
Deprem bölgesinde inşa süreci başlatılan konut sayısı 113 bini, bilfiil temeli atılan konut sayısı 47 bini buldu.
57 bin enkazdan 50 binini kaldırdık. İnşallah Hatay'daki enkazın kalanını da çok kısa sürede tasfiye edeceğiz.
Kimi yardım kampanyaları düzenleyerek kimi ülkemize gelerek taziyelerini gösterdi. Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz.
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