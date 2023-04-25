https://sputniknews.com.tr/20230425/endonezya-aciklarinda-73-buyuklugunde-deprem-1070138505.html

Endonezya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurarak... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T02:35+0300

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dünya

endonezya

deprem

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Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. BMKG, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin 7.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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