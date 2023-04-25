https://sputniknews.com.tr/20230425/endonezya-aciklarinda-73-buyuklugunde-deprem-1070138505.html
Endonezya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem
Endonezya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurarak... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T02:35+0300
2023-04-25T02:35+0300
2023-04-25T02:35+0300
dünya
endonezya
deprem
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Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. BMKG, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin 7.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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endonezya, deprem
Endonezya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem
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Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurarak tsunami uyarısı yaptı.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. BMKG, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin 7.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.