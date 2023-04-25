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Dünyanın en uzun dairesel metro hattı: 'Bolşaya Koltsevaya'
Dünyanın en uzun dairesel metro hattı: 'Bolşaya Koltsevaya'
İlk bölümü 2018'de açılan dünyanın en uzun dairesel metro hattı ‘Bolşaya Koltsevay’, 1 Mart 2023’de 70 km’de 31 istasyonu ile hizmete girdi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, metro, moskova, sovyetler birliği, daire
фото, fotoğraf, metro, moskova, sovyetler birliği, daire

Dünyanın en uzun dairesel metro hattı: 'Bolşaya Koltsevaya'

16:02 25.04.2023 (güncellendi: 16:06 25.04.2023)
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İlk bölümü 2018'de açılan dünyanın en uzun dairesel metro hattı ‘Bolşaya Koltsevay’, 1 Mart 2023’de 70 km’de 31 istasyonu ile hizmete girdi.
© AASovyetler Birliği’nin ilk yer altı sistemi olarak Moskova Metrosu, 1935’te açıldı.
Dünyanın en uzun dairesel metro hattı: 'Bolshaya Koltsevaya' - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Sovyetler Birliği’nin ilk yer altı sistemi olarak Moskova Metrosu, 1935’te açıldı.
© AAMoskova Metrosu, geride bıraktığı 88 yıl içinde onlarca yeni istasyon ve hat ile başkentin ulaşım sistemini örümcek ağı gibi ördü.
Dünyanın en uzun dairesel metro hattı: 'Bolshaya Koltsevaya' - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Moskova Metrosu, geride bıraktığı 88 yıl içinde onlarca yeni istasyon ve hat ile başkentin ulaşım sistemini örümcek ağı gibi ördü.
© AA

Dünyanın en uzun dairesel metro hattı 'Bolşaya Koltsevay'nın ilk bölümü 2018'de açıldı.

Dünyanın en uzun dairesel metro hattı &#x27;Bolşaya Koltsevay&#x27;nın ilk bölümü 2018&#x27;de açıldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Dünyanın en uzun dairesel metro hattı 'Bolşaya Koltsevay'nın ilk bölümü 2018'de açıldı.

© AA

Bolşaya Koltsevay, 1 Mart 2023’de 70 km’de 31 istasyonu ile hizmete girdi.

Bolşaya Koltsevay, 1 Mart 2023’de 70 km’de 31 istasyonu ile hizmete girdi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Bolşaya Koltsevay, 1 Mart 2023’de 70 km’de 31 istasyonu ile hizmete girdi.

© AA Moskova nüfusunun da yüzde 30’unun aktif kullandığı hat, 34 ilçe halkına ve şehir merkezinde yaşayan 1.2 milyon vatandaşında yürüme mesafesinde metro hattı özelliği taşıyor.
Dünyanın en uzun dairesel metro hattı: 'Bolshaya Koltsevaya' - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Moskova nüfusunun da yüzde 30’unun aktif kullandığı hat, 34 ilçe halkına ve şehir merkezinde yaşayan 1.2 milyon vatandaşında yürüme mesafesinde metro hattı özelliği taşıyor.
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