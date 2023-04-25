Dünyanın en uzun dairesel metro hattı: 'Bolşaya Koltsevaya'

© AASovyetler Birliği’nin ilk yer altı sistemi olarak Moskova Metrosu, 1935’te açıldı.
1/5
© AA
Sovyetler Birliği’nin ilk yer altı sistemi olarak Moskova Metrosu, 1935’te açıldı.
© AAMoskova Metrosu, geride bıraktığı 88 yıl içinde onlarca yeni istasyon ve hat ile başkentin ulaşım sistemini örümcek ağı gibi ördü.
2/5
© AA
Moskova Metrosu, geride bıraktığı 88 yıl içinde onlarca yeni istasyon ve hat ile başkentin ulaşım sistemini örümcek ağı gibi ördü.
© AA
Dünyanın en uzun dairesel metro hattı 'Bolşaya Koltsevay'nın ilk bölümü 2018'de açıldı.
3/5
© AA
Dünyanın en uzun dairesel metro hattı 'Bolşaya Koltsevay'nın ilk bölümü 2018'de açıldı.
© AA
Bolşaya Koltsevay, 1 Mart 2023’de 70 km’de 31 istasyonu ile hizmete girdi.
4/5
© AA
Bolşaya Koltsevay, 1 Mart 2023’de 70 km’de 31 istasyonu ile hizmete girdi.
© AA Moskova nüfusunun da yüzde 30’unun aktif kullandığı hat, 34 ilçe halkına ve şehir merkezinde yaşayan 1.2 milyon vatandaşında yürüme mesafesinde metro hattı özelliği taşıyor.
5/5
© AA
Moskova nüfusunun da yüzde 30’unun aktif kullandığı hat, 34 ilçe halkına ve şehir merkezinde yaşayan 1.2 milyon vatandaşında yürüme mesafesinde metro hattı özelliği taşıyor.