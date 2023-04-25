https://sputniknews.com.tr/20230425/dunyanin-en-derin-ikinci-mavi-deligi-kesfedildi-1070187649.html
Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi
Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi
Bilim insanları Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında 'Taam ja' adı verilen dünyanın en derin ikinci mavi deliğini keşfettiklerini duyurdu. Yeni keşif... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T23:00+0300
2023-04-25T23:00+0300
2023-04-25T23:00+0300
yaşam
meksika
usgs
delik
bilim insanları
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Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında bir grup bilim insanı, Güney Çin Denizi'ndeki Ejderha Deliği'nden sonra dünyanın bilinen en derin ikinci mavi deliğini keşfetti.Frontiers In Marine adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmanın yazarları, Chetumal Körfezi'nde yer alan Taam ja’nın yaklaşık 275 metrelik bir derinliğe ve 45 kilometre karelik bir alana sahip olduğunu belirtti.Diğer taraftan, araştırmacılar mavi deliklerin okyanus tabanına oyulmuş antik kireçtaşı mağaralarına ev sahipliği yaptığını açıkladı.Bilim insanları, suya düşen ağaç dalları ve yapraklardan kaynaklanan ölü bakteri birikimi nedeniyle, bu iç mavi deliklerin siyah görünümlü ve ışıktan yoksun olduğunu belirtti.Fakat yüzeyden bakıldığında bataklıktan başka bir şey gibi görünmeyen mavi deliklerin, altlarında binlerce yıllık bir dünyaya ev sahipliği yaptığı kaydedildi.ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nda (USGS) kıyı jeoloğu olan Christopher G. Smith, "Mavi delikler tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak, bu devasa boşluklar düşük oksijenli ortama uyum sağlamış canlılarla dolup taşıyor. "İndigo kraterinin duvarları suyu gelgitlerden koruyor ve bu da burayı deniz yaşamının gelişmesi için ideal bir nokta haline getiriyor. Mavi delikler binlerce yıl önce yaşamın nasıl olduğuna dair bir görünüm sunabilir ve hatta diğer gezegenlerdeki yaşam hakkında bilgi sağlayabilir" diye konuştu.
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meksika, usgs, delik, bilim insanları
meksika, usgs, delik, bilim insanları
Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi
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Bilim insanları Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında 'Taam ja' adı verilen dünyanın en derin ikinci mavi deliğini keşfettiklerini duyurdu. Yeni keşif, düşük oksijenli ortama adapte olmuş canlıların sırlarını ortaya çıkardı ve binlerce yıl önce yaşamın nasıl olduğuna dair bir bakış açısı sundu.
Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında bir grup bilim insanı, Güney Çin Denizi'ndeki Ejderha Deliği'nden sonra dünyanın bilinen en derin ikinci mavi deliğini keşfetti.
Frontiers In Marine adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmanın yazarları, Chetumal Körfezi'nde yer alan Taam ja’nın yaklaşık 275 metrelik bir derinliğe ve 45 kilometre karelik bir alana sahip olduğunu belirtti.
Diğer taraftan, araştırmacılar mavi deliklerin okyanus tabanına oyulmuş antik kireçtaşı mağaralarına ev sahipliği yaptığını açıkladı.
Bilim insanları, suya düşen ağaç dalları ve yapraklardan kaynaklanan ölü bakteri birikimi nedeniyle, bu iç mavi deliklerin siyah görünümlü ve ışıktan yoksun olduğunu belirtti.
Fakat yüzeyden bakıldığında bataklıktan başka bir şey gibi görünmeyen mavi deliklerin, altlarında binlerce yıllık bir dünyaya ev sahipliği yaptığı kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nda (USGS) kıyı jeoloğu olan Christopher G. Smith, "Mavi delikler tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak, bu devasa boşluklar düşük oksijenli ortama uyum sağlamış canlılarla dolup taşıyor. "İndigo kraterinin duvarları suyu gelgitlerden koruyor ve bu da burayı deniz yaşamının gelişmesi için ideal bir nokta haline getiriyor. Mavi delikler binlerce yıl önce yaşamın nasıl olduğuna dair bir görünüm sunabilir ve hatta diğer gezegenlerdeki yaşam hakkında bilgi sağlayabilir" diye konuştu.