https://sputniknews.com.tr/20230425/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070144214.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,4100 liradan, euro 21,4480 liradan güne başladı. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T09:17+0300
2023-04-25T09:17+0300
2023-04-25T09:17+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
altın
euro
euro/tl
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Serbest piyasada 19,4080 liradan alınan dolar 19,4100 liradan satılıyor. 21,4460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4480 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 19,4080 lira, euronun satış fiyatı ise 21,3970 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 16 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 41 liradan el değiştiriyor.Gram altın ise 1.244 TL'den işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.022 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.83 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.83 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.827 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, altın, euro, euro/tl
dolar, dolar/tl, altın, euro, euro/tl
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,4100 liradan, euro 21,4480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,4080 liradan alınan dolar 19,4100 liradan satılıyor. 21,4460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4480 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 19,4080 lira, euronun satış fiyatı ise 21,3970 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 16 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 41 liradan el değiştiriyor.
Gram altın ise 1.244 TL'den işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.022 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 82.83 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.83 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 27.827 dolar seviyesinde.