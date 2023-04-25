Diyarbakır Barosu eski Başkanı Aktar: Gözaltılarda arama kararlarındaki suçlama kısmı boştu

"Arama esnasında savcı vardı ve, ‘suç işliyorsunuz, mesleki faaliyetlerinde kullandığı bütün materyallerini alıyorsunuz’ dedim. Bilgisayarını ve dosyalarını aldılar. Dosyaları çuvallara koyup götürdüler ve büyük ihtimalle adliyeye girince çuvallar dolusu belge yakaladık diyecekler ve böyle bir iddia ortaya çıkacak. Bu soruşturma kadar anlamsız, iddiasız ve keyfi bir soruşturma görmedim. Muhalefet bu işe sessiz kaldı. Diyarbakır’da bir Yeşil Sol Partisi var bir de diğer partiler var. Olan bitene ne yazık ki herkes sessiz kalıyor, olağan şüpheli muamelesi görüyoruz. Gözaltına aldıklarınız önemli bir kısmı avukat, bir kısmı gazeteci, bir kısmı sivil toplum örgütü temsilcisi ve hak savunucusu bir kısmı da siyasetçi. Dosyada kısıtlama kararı var. Suçlama nedenini yazmamışlar. Normalde zaten soruşma gizli ama kısıtlama kararıyla soruşturmanın taraflarına da gizlilik getirilmiş. Anadolu Ajansı suçlamanın ne olduğunu herhalde biliyor ve kimse de bunu sorgulamıyor. Anadolu Ajansı nereden biliyor? Savcılar beklemişler beklemişler seçime 3 hafta kala operasyona başlamışlar.