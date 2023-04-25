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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230425/depremzede-1808-cocuk-ailelerine-teslim-edildi-1070137552.html
Depremzede 1808 çocuk ailelerine teslim edildi
Depremzede 1808 çocuk ailelerine teslim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'taki depremlerde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1914 çocuktan 1808'inin ailelerine teslim edildiği... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T01:16+0300
2023-04-25T01:17+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
depremzede
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1914 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1808 çocuğun ailelerine teslim edildiği belirtildi.Açıklamada, 71 çocuğun kuruluş bakımına alındığı, bunlardan 16'sının henüz kimliğinin tespit edilemediği kaydedilerek, 26 çocuğun ise hastanelerde tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulandı.Bakanlık kayıtlarında olan 9 çocuğun hastanede tedavisi devam ederken vefat ettiği ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ise 514 çocuğun vefat ettiğinin tespit edildiği bilgisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-refakatcisi-olmayan-1453-cocuk-ailesine-teslim-edildi-1067496363.html
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deprem, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, depremzede
deprem, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, depremzede

Depremzede 1808 çocuk ailelerine teslim edildi

01:16 25.04.2023 (güncellendi: 01:17 25.04.2023)
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'taki depremlerde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1914 çocuktan 1808'inin ailelerine teslim edildiği bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1914 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1808 çocuğun ailelerine teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, 71 çocuğun kuruluş bakımına alındığı, bunlardan 16'sının henüz kimliğinin tespit edilemediği kaydedilerek, 26 çocuğun ise hastanelerde tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulandı.
Bakanlık kayıtlarında olan 9 çocuğun hastanede tedavisi devam ederken vefat ettiği ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ise 514 çocuğun vefat ettiğinin tespit edildiği bilgisi verildi.
Deprem- Çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Refakatçisi olmayan 1453 çocuk ailesine teslim edildi
25 Şubat, 18:02
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