https://sputniknews.com.tr/20230425/depremzede-1808-cocuk-ailelerine-teslim-edildi-1070137552.html
Depremzede 1808 çocuk ailelerine teslim edildi
Depremzede 1808 çocuk ailelerine teslim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'taki depremlerde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1914 çocuktan 1808'inin ailelerine teslim edildiği... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T01:16+0300
2023-04-25T01:16+0300
2023-04-25T01:17+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
depremzede
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068464875_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7c4456103d6095bc6652197df37d9d24.jpg
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1914 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1808 çocuğun ailelerine teslim edildiği belirtildi.Açıklamada, 71 çocuğun kuruluş bakımına alındığı, bunlardan 16'sının henüz kimliğinin tespit edilemediği kaydedilerek, 26 çocuğun ise hastanelerde tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulandı.Bakanlık kayıtlarında olan 9 çocuğun hastanede tedavisi devam ederken vefat ettiği ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ise 514 çocuğun vefat ettiğinin tespit edildiği bilgisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-refakatcisi-olmayan-1453-cocuk-ailesine-teslim-edildi-1067496363.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068464875_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5a8787fdf007124f90c97b6b1c4ae195.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, depremzede
deprem, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, depremzede
Depremzede 1808 çocuk ailelerine teslim edildi
01:16 25.04.2023 (güncellendi: 01:17 25.04.2023) Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'taki depremlerde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1914 çocuktan 1808'inin ailelerine teslim edildiği bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1914 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1808 çocuğun ailelerine teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, 71 çocuğun kuruluş bakımına alındığı, bunlardan 16'sının henüz kimliğinin tespit edilemediği kaydedilerek, 26 çocuğun ise hastanelerde tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulandı.
Bakanlık kayıtlarında olan 9 çocuğun hastanede tedavisi devam ederken vefat ettiği ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ise 514 çocuğun vefat ettiğinin tespit edildiği bilgisi verildi.