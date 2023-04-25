Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimse bırakmayacağız

"Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde 10,5 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak, vatandaşlarımızı güvenli, modern, yüksek standartlı yuvalara kavuşturduk. "Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde 10,5 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak, vatandaşlarımızı güvenli, modern, yüksek standartlı yuvalara kavuşturduk.

1,2 milyonu TOKİ vasıtasıyla, 3,3 milyonu kentsel dönüşüm projeleriyle hayata geçirdik. Ev sahibi olmak isteyen gençleri hayallerine kavuşturacak olan biziz. 1,2 milyonu TOKİ vasıtasıyla, 3,3 milyonu kentsel dönüşüm projeleriyle hayata geçirdik. Ev sahibi olmak isteyen gençleri hayallerine kavuşturacak olan biziz.

İlk Evim, İlk Arsam kampanyalarıyla, bedelinin yarısını karşıladığımız dönüşüm projeleriyle kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimse bırakmayacağız. İlk Evim, İlk Arsam kampanyalarıyla, bedelinin yarısını karşıladığımız dönüşüm projeleriyle kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimse bırakmayacağız.

Gururla saydığımız her savunma sanayi projemiz, gerisindeki tasarım, yazılım, üretim gücüyle gençlerimizin geleceğini inşa eden birer teknoloji lokomotifidir. Gururla saydığımız her savunma sanayi projemiz, gerisindeki tasarım, yazılım, üretim gücüyle gençlerimizin geleceğini inşa eden birer teknoloji lokomotifidir.

Bunların derdi gençlerimize ufuk açmak değil tam tersine gençlerimizin ufkunu kapatarak içinde debelendikleri kin ve nefret bataklığının üzerini örtmektir. Bunların derdi gençlerimize ufuk açmak değil tam tersine gençlerimizin ufkunu kapatarak içinde debelendikleri kin ve nefret bataklığının üzerini örtmektir.

Satın alma paritesine göre Türkiye dünyada 11. sıraya yükseldi. Ne diyorlar ikide bir 'Türkiye'nin ekonomik durumu çok kötü', işte rakamlarla konuşuyorum. Gezi ve 15 Temmuz gibi maruz kaldığımız kalleş saldırılar olmasa bugün ekonomik olarak daha iyi sıralarda olacaktık. Satın alma paritesine göre Türkiye dünyada 11. sıraya yükseldi. Ne diyorlar ikide bir 'Türkiye'nin ekonomik durumu çok kötü', işte rakamlarla konuşuyorum. Gezi ve 15 Temmuz gibi maruz kaldığımız kalleş saldırılar olmasa bugün ekonomik olarak daha iyi sıralarda olacaktık.

Bu ülke bir terör devleti değildir, olmayacaktır. Bu ülke bir terör devleti değildir, olmayacaktır.

Bay Bay Kemal ne diyor, 'Aleviyim' diyor. Saygı duyarım, hayırlı olsun. Ama biz şunu biliriz bizim Alevilik diye bir dinimiz yok, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var İslam ve Müslümanlık. Bay Bay Kemal ne diyor, 'Aleviyim' diyor. Saygı duyarım, hayırlı olsun. Ama biz şunu biliriz bizim Alevilik diye bir dinimiz yok, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var İslam ve Müslümanlık.

Biz gençlerimizle bir ve beraber olduğumuz müddetçe, bu vatanın tek bir karış toprağına, bu milletin tek bir kazanımına el süremeyeceksiniz. Biz gençlerimizle bir ve beraber olduğumuz müddetçe, bu vatanın tek bir karış toprağına, bu milletin tek bir kazanımına el süremeyeceksiniz.

Bu gençlik, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı muştusunu sadece 9'lu koalisyona değil, 7 düvele ilan edecek gençliktir. Bu gençlik, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı muştusunu sadece 9'lu koalisyona değil, 7 düvele ilan edecek gençliktir.

Biz gençlerle irtibatımızı mutfakta video çekerek, otobüs kapısında raks ederek sağlamayız. Biz gençlerle irtibatımızı mutfakta video çekerek, otobüs kapısında raks ederek sağlamayız.

Gençlerimizin dünya ile etkileşimini artıracak, yüksek lisans ve doktora programları için yurt dışına gönderilen öğrenci sayısını yükselteceğiz. Gençlerimizin dünya ile etkileşimini artıracak, yüksek lisans ve doktora programları için yurt dışına gönderilen öğrenci sayısını yükselteceğiz.