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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/cumhurbaskani-erdogan-genclik-icin-hemen-simdi-programinda-konusuyor-1070175146.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimse bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimse bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk Evim, İlk Arsam kampanyalarıyla, bedelinin yarısını karşıladığımız dönüşüm projeleriyle kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T18:16+0300
2023-04-25T19:08+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
gençlik
ankara
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Ankara'da 'Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının başında "Kızılelma, Togg, TCG Anadolu bayağı havalı bir ülke olduk"," EYT'lileri emekli ettik, seni de emekli edeceğiz Bay Bay Kemal, "Hadi gülüm yandan yandan biz korkmayız ondan bundan" yazan pankartları okudu. Gençlere seslenen Erdoğan "Biz geleceği, gençlerimizle birlikte hazırlıyoruz. Sizin zamanınızın misafiri olduğumuzun bilinciyle tüm gücümüzü seferber ediyoruz. Unutmayınız, Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakırken Türkiye Yüz Yılı'nın sahipleri sizlersiniz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, gençlik, ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimse bırakmayacağız

18:16 25.04.2023 (güncellendi: 19:08 25.04.2023)
© FotoğrafErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk Evim, İlk Arsam kampanyalarıyla, bedelinin yarısını karşıladığımız dönüşüm projeleriyle kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimse bırakmayacağız" açıklamasında bulundu.
Ankara'da 'Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının başında "Kızılelma, Togg, TCG Anadolu bayağı havalı bir ülke olduk"," EYT'lileri emekli ettik, seni de emekli edeceğiz Bay Bay Kemal, "Hadi gülüm yandan yandan biz korkmayız ondan bundan" yazan pankartları okudu.
Gençlere seslenen Erdoğan "Biz geleceği, gençlerimizle birlikte hazırlıyoruz. Sizin zamanınızın misafiri olduğumuzun bilinciyle tüm gücümüzü seferber ediyoruz. Unutmayınız, Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakırken Türkiye Yüz Yılı'nın sahipleri sizlersiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
"Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde 10,5 milyon yeni konut inşa edilmesini sağlayarak, vatandaşlarımızı güvenli, modern, yüksek standartlı yuvalara kavuşturduk.
1,2 milyonu TOKİ vasıtasıyla, 3,3 milyonu kentsel dönüşüm projeleriyle hayata geçirdik. Ev sahibi olmak isteyen gençleri hayallerine kavuşturacak olan biziz.
İlk Evim, İlk Arsam kampanyalarıyla, bedelinin yarısını karşıladığımız dönüşüm projeleriyle kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimse bırakmayacağız.
Gururla saydığımız her savunma sanayi projemiz, gerisindeki tasarım, yazılım, üretim gücüyle gençlerimizin geleceğini inşa eden birer teknoloji lokomotifidir.
Bunların derdi gençlerimize ufuk açmak değil tam tersine gençlerimizin ufkunu kapatarak içinde debelendikleri kin ve nefret bataklığının üzerini örtmektir.
Satın alma paritesine göre Türkiye dünyada 11. sıraya yükseldi. Ne diyorlar ikide bir 'Türkiye'nin ekonomik durumu çok kötü', işte rakamlarla konuşuyorum. Gezi ve 15 Temmuz gibi maruz kaldığımız kalleş saldırılar olmasa bugün ekonomik olarak daha iyi sıralarda olacaktık.
Bu ülke bir terör devleti değildir, olmayacaktır.
Bay Bay Kemal ne diyor, 'Aleviyim' diyor. Saygı duyarım, hayırlı olsun. Ama biz şunu biliriz bizim Alevilik diye bir dinimiz yok, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var İslam ve Müslümanlık.
Biz gençlerimizle bir ve beraber olduğumuz müddetçe, bu vatanın tek bir karış toprağına, bu milletin tek bir kazanımına el süremeyeceksiniz.
Bu gençlik, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı muştusunu sadece 9'lu koalisyona değil, 7 düvele ilan edecek gençliktir.
Biz gençlerle irtibatımızı mutfakta video çekerek, otobüs kapısında raks ederek sağlamayız.
Gençlerimizin dünya ile etkileşimini artıracak, yüksek lisans ve doktora programları için yurt dışına gönderilen öğrenci sayısını yükselteceğiz.
(Karadeniz) Doğalgazından sağlayacağımız kaynakla, destekleri artıracağız. Faizsiz kredi desteğiyle işini kuran genç girişimcilerin yanında yer alacağız.
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