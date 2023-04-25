Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayısta 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirmeyi planlıyoruz

Türkiye
SON DAKİKA | Biden, 2024 ABD başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıkladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Çin-ABD gerilimi
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İktidarın söylemi ve bir çocuğun yanıtı: Nasıl yani?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru son düzlük
18:34
86 dk
Z RAPORU
14 Mayıs'a 20 gün kala liderlerden son açıklamalar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Depremin vurduğu 11 ilde sanayicinin durumu
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
88 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
Deprem bölgesinde seçim çalışmaları nasıl yürütülüyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/cumhurbaskani-erdogan-45-bin-yeni-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-gibi-mujdelerle-yaninizdayiz-1070152910.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayısta 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirmeyi planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayısta 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirmeyi planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu gösteriyoruz" dedi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T12:25+0300
2023-04-25T13:04+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
atama
öğretmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070156483_0:95:3014:1790_1920x0_80_0_0_86a838a5a9e1ef0d5e5cb450d62a60d2.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda “3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni”ne katıldı.Erdoğan konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230409/ak-partide-deprem-bolgesindeki-4-il-baskanligina-atama-1069388725.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070156483_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_60677ef969fd4671bfcf825c96a71040.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, atama, öğretmen
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, atama, öğretmen

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayısta 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirmeyi planlıyoruz

12:25 25.04.2023 (güncellendi: 13:04 25.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda “3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni”ne katıldı.
Erdoğan konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz.
Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum.
Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar sonuna kadar açıktır.
Başöğretmen maaşı 25 bin, uzman öğretmen maaşı 22 bin 500 lirayı buldu. Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecek.
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
AK Parti'de deprem bölgesindeki 4 il başkanlığına atama
9 Nisan, 00:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала