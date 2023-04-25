https://sputniknews.com.tr/20230425/cumhurbaskani-erdogan-45-bin-yeni-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-gibi-mujdelerle-yaninizdayiz-1070152910.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayısta 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirmeyi planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayısta 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirmeyi planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu gösteriyoruz" dedi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T12:25+0300
2023-04-25T12:25+0300
2023-04-25T13:04+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
atama
öğretmen
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda “3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni”ne katıldı.Erdoğan konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, atama, öğretmen
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti, atama, öğretmen
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayısta 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirmeyi planlıyoruz
12:25 25.04.2023 (güncellendi: 13:04 25.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda “3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni”ne katıldı.
Erdoğan konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz.
Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum.
Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar sonuna kadar açıktır.
Başöğretmen maaşı 25 bin, uzman öğretmen maaşı 22 bin 500 lirayı buldu. Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecek.