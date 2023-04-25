https://sputniknews.com.tr/20230425/cin-yurt-disindan-gelen-yolculara-kovid-19-testi-zorunlulugunu-kaldiracak-1070177273.html
Çin, yurt dışından gelen yolculara Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldıracak
Çin, yurt dışından gelen yolculara Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldıracak
Çin, yurt dışından gelen yolculara uygulanan Kovid-19 test sonucu bildirme zorunluluğunu 29 Nisan'dan itibaren kaldıracak. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T19:16+0300
2023-04-25T19:16+0300
2023-04-25T19:16+0300
koronavirüs
kovid-19
çin
koronavirüs
yurt dışı
pekin
mao ning
pcr
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065429106_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_7c19e9d2ed76b7695832d505b6a7835d.jpg
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, bundan böyle yolcuların öncesinde PCR testi yaptırmasının zorunlu olmayacağını, hava yolu şirketlerinin test sonuçlarını kontrol etmeyeceğini belirtti.Çin, 8 Ocak'ta Kovid-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almaya son vererek, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan tedbir ve kısıtlamaları kaldırmış, sınırlarını yeniden açmıştı.Yurt dışından gelen yolculara uygulanan zorunlu karantina kaldırılırken, uçuştan 48 saat önce yapılmış PCR testinin negatif sonucunu bildirme zorunluluğu devam ediyordu.Yeni uygulamada, yolculara yalnızca seyahatlerinden 48 saat önce antijen testi yaptırarak sağlık durumlarını kontrol etmeleri öneriliyor.
çin
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065429106_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_16a86a531b274e3717ecd3548d4d37fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kovid-19, çin, koronavirüs, yurt dışı, pekin, mao ning, pcr
kovid-19, çin, koronavirüs, yurt dışı, pekin, mao ning, pcr
Çin, yurt dışından gelen yolculara Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldıracak
Abone ol
Çin, yurt dışından gelen yolculara uygulanan Kovid-19 test sonucu bildirme zorunluluğunu 29 Nisan'dan itibaren kaldıracak.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, bundan böyle yolcuların öncesinde PCR testi yaptırmasının zorunlu olmayacağını, hava yolu şirketlerinin test sonuçlarını kontrol etmeyeceğini belirtti.
Çin, 8 Ocak'ta Kovid-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almaya son vererek, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan tedbir ve kısıtlamaları kaldırmış, sınırlarını yeniden açmıştı.
Yurt dışından gelen yolculara uygulanan zorunlu karantina kaldırılırken, uçuştan 48 saat önce yapılmış PCR testinin negatif sonucunu bildirme zorunluluğu devam ediyordu.
Yeni uygulamada, yolculara yalnızca seyahatlerinden 48 saat önce antijen testi yaptırarak sağlık durumlarını kontrol etmeleri öneriliyor.