https://sputniknews.com.tr/20230425/cin-yurt-disindan-gelen-yolculara-kovid-19-testi-zorunlulugunu-kaldiracak-1070177273.html

Çin, yurt dışından gelen yolculara Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldıracak

Çin, yurt dışından gelen yolculara Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldıracak

Çin, yurt dışından gelen yolculara uygulanan Kovid-19 test sonucu bildirme zorunluluğunu 29 Nisan'dan itibaren kaldıracak. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T19:16+0300

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koronavirüs

kovid-19

çin

koronavirüs

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mao ning

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, bundan böyle yolcuların öncesinde PCR testi yaptırmasının zorunlu olmayacağını, hava yolu şirketlerinin test sonuçlarını kontrol etmeyeceğini belirtti.Çin, 8 Ocak'ta Kovid-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almaya son vererek, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan tedbir ve kısıtlamaları kaldırmış, sınırlarını yeniden açmıştı.Yurt dışından gelen yolculara uygulanan zorunlu karantina kaldırılırken, uçuştan 48 saat önce yapılmış PCR testinin negatif sonucunu bildirme zorunluluğu devam ediyordu.Yeni uygulamada, yolculara yalnızca seyahatlerinden 48 saat önce antijen testi yaptırarak sağlık durumlarını kontrol etmeleri öneriliyor.

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kovid-19, çin, koronavirüs, yurt dışı, pekin, mao ning, pcr