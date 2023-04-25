https://sputniknews.com.tr/20230425/binlerce-deniz-aslani-rusyanin-sahalin-bolgesindeki-sahil-sularinda-dinlenmenin-keyfini-cikariyor-1070187356.html

Binlerce deniz aslanı, Rusya'nın Sahalin bölgesindeki sahil sularında dinlenmenin keyfini çıkarıyor

Binlerce deniz aslanı, Rusya'nın Sahalin bölgesindeki sahil sularında dinlenmenin keyfini çıkarıyor

Kuzey deniz aslanları Sahalin bölgesindeki Nevelsk şehrinin kıyılarındaki liman mendireğinde istirahat ediyor. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

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Sahalin kıyılarında her yıl nisan ayında ringa balığı yumurtlaması zirve yapıyor. Bu balık deniz aslanlarının en sevdiği yiyecek olduğu için Kırmızı Kitap hayvanları da bu dönemde o sularda daha fazla sayıda görülüyor. Deniz aslanları mendireğe, sürüleri takip etme yolu üzerinde dinlenmek için geliyor.

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Binlerce deniz aslanı, Rusya'nın Sahalin bölgesindeki Nevelsk kentinin sahil sularında dinlenmenin keyfini çıkarıyor Binlerce deniz aslanı, Rusya'nın Sahalin bölgesindeki Nevelsk kentinin sahil sularında dinlenmenin keyfini çıkarıyor 2023-04-25T23:17+0300 true PT1M02S

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video, hayvanlar, deniz aslanı, sahalin, rusya, видео