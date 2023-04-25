https://sputniknews.com.tr/20230425/binlerce-deniz-aslani-rusyanin-sahalin-bolgesindeki-sahil-sularinda-dinlenmenin-keyfini-cikariyor-1070187356.html
Binlerce deniz aslanı, Rusya'nın Sahalin bölgesindeki sahil sularında dinlenmenin keyfini çıkarıyor
Binlerce deniz aslanı, Rusya'nın Sahalin bölgesindeki sahil sularında dinlenmenin keyfini çıkarıyor
Kuzey deniz aslanları Sahalin bölgesindeki Nevelsk şehrinin kıyılarındaki liman mendireğinde istirahat ediyor. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T23:17+0300
2023-04-25T23:17+0300
2023-04-25T23:22+0300
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Sahalin kıyılarında her yıl nisan ayında ringa balığı yumurtlaması zirve yapıyor. Bu balık deniz aslanlarının en sevdiği yiyecek olduğu için Kırmızı Kitap hayvanları da bu dönemde o sularda daha fazla sayıda görülüyor. Deniz aslanları mendireğe, sürüleri takip etme yolu üzerinde dinlenmek için geliyor.
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Binlerce deniz aslanı, Rusya'nın Sahalin bölgesindeki Nevelsk kentinin sahil sularında dinlenmenin keyfini çıkarıyor
Binlerce deniz aslanı, Rusya'nın Sahalin bölgesindeki Nevelsk kentinin sahil sularında dinlenmenin keyfini çıkarıyor
2023-04-25T23:17+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, hayvanlar, deniz aslanı, sahalin, rusya, видео
video, hayvanlar, deniz aslanı, sahalin, rusya, видео
Binlerce deniz aslanı, Rusya'nın Sahalin bölgesindeki sahil sularında dinlenmenin keyfini çıkarıyor
23:17 25.04.2023 (güncellendi: 23:22 25.04.2023) Abone ol
Kuzey deniz aslanları Sahalin bölgesindeki Nevelsk şehrinin kıyılarındaki liman mendireğinde istirahat ediyor.
Sahalin kıyılarında her yıl nisan ayında ringa balığı yumurtlaması zirve yapıyor. Bu balık deniz aslanlarının en sevdiği yiyecek olduğu için Kırmızı Kitap hayvanları da bu dönemde o sularda daha fazla sayıda görülüyor.
Deniz aslanları mendireğe, sürüleri takip etme yolu üzerinde dinlenmek için geliyor.