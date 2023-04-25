https://sputniknews.com.tr/20230425/bayraktar-kizilelma-ve-bayraktar-akinci-kol-ucusu-gerceklestirdi-1070136977.html

Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi

Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın Bayraktar Akıncı ile yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtuğunu... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T00:50+0300

2023-04-25T00:50+0300

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türkiye

bayraktar

bayraktar akıncı tiha

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Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu uçuşun görüntülerini de paylaştı.Uçuşun dünya havacılık tarihinde bir ilk olduğuna dikkati çeken Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Dünya havacılık tarihinde bir ilk; Bir Taarruzi İHA ve bir İnsansız Savaş Uçağı yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu. Bayraktar #AKINCI Bayraktar #KIZILELMA Today 2 UCAV's flew in close formation autonomously, for the first time in world aviation history."

türkiye

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bayraktar, bayraktar akıncı tiha