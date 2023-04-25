https://sputniknews.com.tr/20230425/bakan-ozer-3-bin-500-engelli-ogretmen-atamasi-yapildi-1070158272.html
Bakan Özer: 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapıldı
Bakan Özer: 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde veriyor; 4 bin 300 öğretmen başvurmuştu, bugün 3 bin 500 atamayı gerçekleştirdik. Geriye... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T13:43+0300
2023-04-25T13:43+0300
2023-04-25T13:45+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı (meb)
türkiye
mahmut özer
recep tayyip erdoğan
atama
öğretmen atamaları
engelli
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Millî Eğitim Bakanlığı'nca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması bugün gerçekleştirilen törenle yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEB Şûra Salonu'nda düzenlenen Millî Eğitim Bakanlığı 3 bin 500 Engelli Öğretmen Atama Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.Konuşmasında, 3 bin 500 engelli vatandaşın sınavlarda aldıkları puan sıralamasına göre atama işlemlerini gerçekleştirmek üzere bir arada olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu atamayla birlikte son on yılda eğitim camiasına katılan engelli öğretmen sayısının yaklaşık 11 bin 500'ü bulduğunu ifade etti. "Bir ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının, ilerlemesinin en önemli işaretlerinden biri de, toplum içindeki dezavantajlı kesimlerin hayata katılma düzeyleridir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzunca bir süre, engelli bireylerinin eğitimden istihdama kadar geniş bir alanda haklarını kullanabilmeleri konusunda ciddi eksiklikler yaşamış bir ülke olduğuna işaret etti.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde veriyor; 4 bin 300 öğretmen başvurmuştu, bugün 3 bin 500 atamayı gerçekleştirdik. Geriye kalan engelli öğretmelerimizi de atayacağız" dedi.Atamalara ilişkin duyuru 'http://personel.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek. Atanan tüm öğretmenler 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.
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milli eğitim bakanlığı (meb), türkiye, mahmut özer, recep tayyip erdoğan, atama, öğretmen atamaları, engelli
milli eğitim bakanlığı (meb), türkiye, mahmut özer, recep tayyip erdoğan, atama, öğretmen atamaları, engelli
Bakan Özer: 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapıldı
13:43 25.04.2023 (güncellendi: 13:45 25.04.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde veriyor; 4 bin 300 öğretmen başvurmuştu, bugün 3 bin 500 atamayı gerçekleştirdik. Geriye kalan engelli öğretmelerimizi de atayacağız" açıklaması yaptı.
Millî Eğitim Bakanlığı'nca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması bugün gerçekleştirilen törenle yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEB Şûra Salonu'nda düzenlenen Millî Eğitim Bakanlığı 3 bin 500 Engelli Öğretmen Atama Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.
Konuşmasında, 3 bin 500 engelli vatandaşın sınavlarda aldıkları puan sıralamasına göre atama işlemlerini gerçekleştirmek üzere bir arada olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu atamayla birlikte son on yılda eğitim camiasına katılan engelli öğretmen sayısının yaklaşık 11 bin 500'ü bulduğunu ifade etti.
"Bir ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının, ilerlemesinin en önemli işaretlerinden biri de, toplum içindeki dezavantajlı kesimlerin hayata katılma düzeyleridir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzunca bir süre, engelli bireylerinin eğitimden istihdama kadar geniş bir alanda haklarını kullanabilmeleri konusunda ciddi eksiklikler yaşamış bir ülke olduğuna işaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde veriyor; 4 bin 300 öğretmen başvurmuştu, bugün 3 bin 500 atamayı gerçekleştirdik. Geriye kalan engelli öğretmelerimizi de atayacağız" dedi.
Atamalara ilişkin duyuru 'http://personel.meb.gov.tr
' adresinden ilan edilecek. Atanan tüm öğretmenler 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.