https://sputniknews.com.tr/20230425/bakan-kurum-yedi-kisi-birakin-ulke-yonetmeyi-bakkali-idare-edemezsiniz-1070137096.html

Bakan Kurum: Yedi kişi bırakın ülke yönetmeyi, bakkalı idare edemezsiniz

Bakan Kurum: Yedi kişi bırakın ülke yönetmeyi, bakkalı idare edemezsiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum "Yatırımcı güven ister, istikrar ister. Siz 7 kişiyle ülke yöneteceğim diye talip oluyorsunuz, ülkenin... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

murat kurum

altılı masa

millet ittifakı

toki

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber'de canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. İstanbul'un en büyük sorununun kentsel dönüşüm olduğunu belirten Murat Kurum kentin depreme hazır hale gelmesinin milli güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.85 milyon vatandaşa verdikleri vaatleri gerçekleştireceklerini ifade eden Kurum, "Yatırımcı güven ister, istikrar ister. Siz 7 kişiyle ülke yöneteceğim diye talip oluyorsunuz, ülkenin geleceğine dair bir projeniz yok, hedefiniz yok. Yedi kişi bırakın ülke yönetmeyi, bakkalı idare edemezsiniz" değerlendirmesinde bulundu.'İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutumuz var'İstanbul'da sahada gördükleri en önemli sorunların başında deprem, kentsel dönüşüm ve ulaşım probleminin geldiğini, 695 bini İstanbul'da olmak üzere toplam 3,3 milyon konutu dönüştürdüklerini dile getiren Kurum, şunları söyledi:İstanbul'daki dönüşümün sadece kendi içinde düşünülmediğini vurgulayan Kurum, bunu tüm Türkiye ve Marmara ile birlikte düşünmek zorunda olduklarını anlattı.Kurum, "500 bini Anadolu Yakası'nda, 500 bini Avrupa Yakası'nda uydu kentler kuracağız. Nedir bu uydu kentler? İstanbul Ataşehir örneği. Ataşehir'de hem doğuda hem batıda yaptıklarımız var. Karşıya geçelim. Başakşehir, Ataköy, Kayaşehir, Halkalı, Bahçeşehir'deki konutlar, Ankara Eryaman, Elvankent, İzmir Mavişehir gibi uydu kentlerimizi biz o belirlediğimiz rezerv alanlar içinde sosyal donatıyla birlikte inşa edeceğiz. Bize 130 milyon metrekare yer lazım ve o da var. İlk temelini de biz bayramın birinci günü, 4 bin 200 konutun teslimini, 2 bin konutun da temelini attık" diye konuştu.Devletin "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"nı başlattığına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:Bayramın birinci günü 100 bin konutluk rezervin temellerini attıklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:Bakan Kurum, e-Devlet başvurusunda herhangi bir ücret de ödenmeyeceğini dile getirerek, "Vatandaşımıza şu seçeneği de sunuyoruz: 0,79 oranla 1 milyon 250 bin liraya kadar kredi de istiyorsa kullanabilir yani tercih ediyorsa onu da yapabilir" dedi.

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murat kurum, altılı masa, millet ittifakı, toki